Descubren matanza de perros en el malecón

Al menos 40 canes callejeros fueron envenenados en el tramo del malecón que va de la plaza comercial hasta San Román, lo mismo que en algunas zonas del barrio de Santa Ana (…) “pedimos justicia, porque creemos que no se está haciendo valer la ley. No queremos que pasen unos días y se olvide. No fue uno solo sino 40 perros y gatos”.

La muerte de al menos 40 perros envenenados causó indignación entre la población, principalmente en las redes sociales, donde usuarios y representantes de asociaciones de animales expresaron su consternación por este hecho cobarde.

Personas que dan alimento diario a canes que por lo regular se encuentran por el malecón, encabezados por Nancy French, fueron los primeros en denunciar públicamente esta matanza y alzar la voz por los que no la tienen.

-Nosotros suponemos que son gente de los negocios aledaños al malecón cerca de Liverpool, pero, fueron en muchos otros puntos -mencionaron, mientras mostraban la cubeta de la marca cervecera Sol donde encontraron restos de carne y veneno.

Señalaron que al hacer su recorrido diario fueron encontrando uno a uno los cuerpos sin vida de los perros que como ya los conocían salían a su encuentro.

Extrañados porque no encontraron nada más que a uno de los cachorros, fue que empezaron a recorrer el malecón para encontrarse la siniestra escena. Los cuerpos inflados de aproximadamente 40 perros, producto del veneno que ingirieron en los alimentos que gente cruel les ofreció para matarlos.

Asimismo, comentaron que no solo fueron envenenados perros en condición de calle, sino también otros cuyos dueños los llevaron a pasear al malecón y de manera incidental probaron el veneno.

Por lo que alertaron a la ciudadanía en general, sobre todo a quienes acostumbran llevar a sus mascotas a pasear por el malecón a que tengan cuidado, “porque al parecer esos canijos dejaron veneno regado por todos lados”.

Mencionaron también que sospechan de los restauranteros aledaños al malecón, sobre todo por las cubetas con logotipos de empresa cervecera en que presuntamente había veneno para ratas revuelto con carne.

Finalmente, comentaron que misteriosamente también murió una perrita a la que llamaban “La Güera” que vivía en la Escuela Preparatoria “Víctor Nazario Montejo Godoy”, cuyo caso fue ampliamente difundido también en redes sociales.

SE INVESTIGARÁ: BRAVO

Por otra parte, la Procuraduría de Medio Ambiente investigará y dará seguimiento a casos de envenenamiento de los aproximadamente 40 perros en condición de calle, dio a conocer su titular José Bravo Negrín, tras pedir a la ciudadanía en general que denuncie este tipo de hechos y se pueda sancionar conforme a la ley a los responsables.

Tras recalcar que son muy importantes las denuncias, el funcionario destacó que en este caso se procederá de oficio, e hizo un llamado para quien pueda aportar pruebas lo haga.

-La propia gente puede aportar testigos o pruebas de lo ocurrido con los perros -indicó.

Asimismo, subrayó que solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCAM) o al C5, los videos de las cámaras de videovigilancia, para ver la posibilidad de que pudiera darse con el o los responsables.

Consideró oportuno señalar que en caso de que algún ciudadano tenga alguna información al respecto, antes de difundirlo en redes sociales, acuda a las oficinas de la Procuraduría a su cargo, ubicadas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnatcam), para atender sus denuncias.

-Es importante no alertar al o a los responsables para poder ejercer la acción legal -puntualizó.

Recordó que la crueldad animal es un delito y está tipificado como tal en el Código Penal del Estado de Campeche y hay sanciones de entre seis a ocho años de cárcel.

Finalmente, con relación de la iniciativa promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco para elevar a rango constitucional la protección y bienestar de los animales por ser seres sintientes, dijo estar por completo a favor de toda aquella ley que represente protección y salvaguarda de los animales.

FORMAL DENUNCIA

Tras presentar denuncia formal ante la Procuraduría de Medio Ambiente, activistas y animalistas se manifestaron a las puertas de conocido hotel para protestar en contra del envenenamiento de cerca de 40 perros que a diario alimentaban en el malecón.

-Cumplimos con presentar la ley y ya no sólo denunciar por las redes sociales; hicimos lo correcto, pero no sólo se va a quedar así sino que vamos a actuar -señalaron Ricardo Ruelas y Layda Jiménez.

Ricardo Ruelas comentó que rindió declaración por cerca de una hora y media, llevó sus testigos a las oficinas de la Procuraduría de Medio Ambiente y estarán a la espera de resultados.

A raíz de una publicación con su fotografía que se difundió por redes sociales, en la que lo señalaban como el envenenador de perros, Ricardo Ruelas manifestó que es totalmente una mentira, ya que por el contrario, él es una de las personas que atendía diario a los perros en condición de calle.

-Antes de opinar por favor lean, porque ya estaban diciendo que yo soy el asesino y no me afecta en mi imagen sino por mi seguridad -acotó.

Finalmente, hizo extensiva la invitación a la ciudadanía para que los acompañen a una marcha mañana, que dará inicio en punto de las 18:00 horas desde la “Bola de Queso” a la Fiscalía, para pedir justicia para los perritos envenenados.