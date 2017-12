Descuentos con “dolo” en contra de sindicalizados

*Error en nómina *Ayuntamiento cometió un error al descontar el 10 por ciento de sus participaciones en sus aguinaldos: Ureta Moha

José del Carmen Urueta Moha, líder del Sindicato de los Tres Poderes acompañado de un abogado y un contador público, buscan una explicación de la Comuna por el descuento excesivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores sindicalizados por la Tesorería Municipal al señalar que el erro del Ayuntamiento no pueden ser absorbido por los obreros.

“Estoy aquí para que me expliquen cómo se aplicó el descuento del impuesto al aguinaldo y bajo qué argumentos se dio el recorte, vengo preparado con todas las dudas que tiene mi gente”, subrayo.

Argumentó que están consientes de que se deben pagar un impuesto pero que esté no sea excesivo, dijo que antes se tenía un convenio firmado con las autoridades donde ellos absorbían el impuesto y que no se pagará dentro de los marcos legales.

“Los obreros no están en desacuerdo de pagar los impuestos que siempre han existido, pero que no sea excesivo y sobre todo que se recargue en los aguinaldos y bonos navideños, donde la mano de la autoridad se ve con “dolo” en contra de los obreros”, expresó.

Comentó que el descuento no concuerda con la explicación que le han dado los contadores, por lo que pidió que las autoridades les digan en que se basaron para la aplicación de los recortes, ya que no fue culpa de ellos que la Comuna no haya hecho los ajustes del ISR en los meses de enero a febrero.

Finalmente el líder sindical señaló que espera que se respeten los derechos de los trabajadores sindicalizados y si hubo algún error en el cálculo de los descuentos les rembolsen peso por peso a los trabajadores.