Desecha TEEC expediente de impugnación de López Martín

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche volvió a desechar un expediente de impugnación por parte del ciudadano Jorge López Martín, esto luego que el Instituto Electoral del Estado de Campeche recibiera dicha querella dos días después de lo permitido, por ello el pleno del TEEC pidió al ciudadano para que desista de la denuncia.

El expediente en cuestión es el TEEC/RAP/01/2017, en el que se especificó que según la Ley orgánica del Tribunal Electoral señala la caducidad de 4 días hábiles para que cualquier inconformidad sea manifestada a través de los medios correspondientes y en un ambiente de respeto.

Sin embargo, el expediente demarca que luego de las asignaturas correspondientes, pasaron más de 4 días para que se ingresara al IEEC un recurso de impugnación en contra de los procedimientos según las leyes electorales del Estado de Campeche, he aquí que se especificó que el lapso para emitir la controversia era durante los días jueves 29 de junio y viernes 30, así como lunes 3 de julio y martes 4.

No fue en estos días sino hasta el jueves 6 de julio cuando el documento dirigido a la secretaria ejecutiva del IEEC recibió un recurso de impugnación de urgente resolución, empeorando el caso que la residencia del ciudadano Jorge López Martín fue situado fuera del Estado de Campeche, pero no sin dejar en claro que la ley marca 4 días hábiles y no 6.

Luego de la lectura de la resolución y motivos de la misma, el pleno conformado por la magistrada presidenta Mirna Patricia Moguel Ceballos, el magistrado Víctor Manuel Álvarez Rivero y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, emitieron además una recomendación al ciudadano que interpuso la querella de no continuar con el proceso dado que no se están respetando las leyes electorales.