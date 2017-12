Deserción escolar disminuyó 30 por ciento en 2017: Duarte

Los municipios de Campeche y Carmen presentaban el mayor número de bajas

La directora del programa Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Educación, Nelly Margarita Duarte Quijano, señaló que la deserción escolar ha ido disminuyendo significativamente desde el 2016, así mismo, informó que la media era de al menos 2 mil estudiantes por municipio y en el caso de la Ciudad capital y algunos municipios se ha reducido a más del 30 por cierto, Campeche y Carmen son los dos municipios donde más se presenta este fenómeno considerando que son los mayores en población.

“El programa que manejo se llama Sistema de Alerta Temprana, tengo el encargo del secretario de rescatar a todos los jóvenes que desertan de la secundaria por todas las razones que ustedes conocen, pero una de las principales es por el número de materias que reprueban y la Secretaría dicen que ya no pueden continuar estudiando o muchas veces las escuelas no quieren recibir a sus repetidores porque no son las mejores propuestas”, aseveró muy técnica.

Explicó que este sistema comenzó hace un año y les reportaron más de 2 mil alumnos que habían desertado por el número de materias reprobadas, por ello se dieron a la tarea de recorrer casi todas las escuelas del Estado para rescatar a cerca de 283 alumnos durante el ciclo escolar del año pasado, luego se dedicaron a platicar con los maestros, supervisores, directores de cada escuela para que se cambien estrategias pues hay jóvenes que no la dan en los grupos tan grandes, hay escuelas de verdad que tienen grupos muy grandes.

“Me dirás el Instituto Campechano (General 3) no pueden pasar ni los maestros, entonces, los que reprueban mucho los mandan a la tarde y todos los papás quieren que estén en la mañana, entonces logramos platicar con los maestros para que cambien sus estrategias y hagan otro tipo de actividades, que lo hagan más amenas y dio resultados porque de más de 2 mil alumnos que reprobaron el ciclo pasado, este periodo sólo salieron mal 750 de estos logramos rescatar a 280 y a 108”, abundó.

En cuanto al programa de transporte escolar gratuito, señaló que ha beneficiado mucho a los estudiantes, por ejemplo, las telesecundarias se pusieron estratégicamente en centros donde habían varias comunidades pero aún así quedaban lejos y se tenían que transportar en bicicleta o levantarse muy temprano, “entonces esto vino a ser una bendición para muchos que tan es así que cuando salgo a recorrer las comunidades me piden el apoyo de transporte para la prepa que también específico en una parte de Champotón donde dicen que 150 pesos diarios de transporte y ya hicimos gestión con el secretario y va entrar en este siguiente año el programa y yo creo que se va ampliar mucho más porque es un éxito”, sentenció.