Desinterés por cursar estudios de posgrado

El investigador de Ecosur, Yuri Peña Ramírez, asegura que los recortes presupuestales a la ciencia y tecnología ha provocado que los jóvenes ya no se interesen

Los recortes presupuestales en el rubro de ciencia y tecnología ha provocado que jóvenes mexicanos ya no se interesen en estudiar algún postgrado, afirmó el investigador titular de el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Yuri Jorge Peña Ramírez.

En entrevista lamentó que este año Ecosur recibió menos solicitudes de ingreso al postgrado, pues de 150 que recibían en años anteriores tan sólo en este 2019 se registraron 90 jóvenes, representado así el año en que menos solicitudes ha tenido la institución de toda la historia reciente del postgrado.

“Nos preocupa, porque los muchachos aparentemente no están optando por hacer sus posgrados, que de por si en Campeche es muy poquito el número de estudiantes que deciden hacer un posgrado, ahora de esos poquitos pues batimos el récord a la baja y no solamente en nuestra institución, sino otras instituciones del país están no decidiendo hacer posgrado y esto creemos que es por la mala percepción que tienen los estudiantes acerca de dedicarse a la ciencia con todos los recortes a nivel federal”, señaló.

Refirió que estas malas decisiones del actual gobierno federal ha incidido a que los jóvenes ya no quieran estudiar estas disciplinas, porque avizoran que no ven que tengan una plaza dedicada al quehacer científico y por lo cual hay menos posibilidad de trabajo y eso les preocupa.

“Los jóvenes que van a entrar a postgrado ya son gente que terminó su licenciatura, es gente muy seria y entonces ellos se dan cuenta de cómo están los presupuestos, entonces el Conacyt ha recibido dos años consecutivos desde esta administración con recortes efectivos a temas de ciencia y tecnología, se han dado menos becas de postgrado y se cancelaron muchísimas becas de posdoctorado que por ejemplo cuando los jóvenes terminan su doctorado el primer trabajo de ellos es el posdoctorado y se cancelaron muchas becas de este tipo, muchos estudiantes en el extranjero se van para afuera no les han estado apoyando”, recalcó.