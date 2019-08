Hay desinterés del Ayto. para atender problemas de servicios: AOA

El Ayuntamiento de Campeche sigue desatendiendo las principales demandas de los vecinos del Distrito 4 y no dan respuesta a las múltiples solicitudes que se han presentado ante la autoridad municipal, señaló el diputado Álvar Ortiz Azar.

El representante legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que no hay interés alguno de parte de la Comuna campechana en resolver los principales problemas que aquejan a los campechanos, principalmente en materia de servicios públicos.

Dijo, es una constante, no solo en su distrito sino en muchas colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad que se encuentran totalmente desatendidos por la administración panista.

De su parte, enfatizó, ha cumplido con la responsabilidad de gestionar la inmediata atención por parte de la actual administración municipal, pero siguen haciendo oídos sordos. “Ni responden los oficios entregados”, afirmó.

Mencionó que solo basta darse una vuelta por la ciudad y en general en todo el municipio para constatar lo que señala.

-En nuestros recorridos, los ciudadanos nos manifiestan su molestia por la falta de atención del Ayuntamiento. No hay solución a la falta de iluminación, no hay acciones de bacheo. Desde que asumí la responsabilidad como diputado no hemos dejado de gestionar pero por alguna u otra razón no atienden nuestras solicitudes – puntualizó.

Puso como ejemplo el Fraccionamiento Flor de Limón, donde los vecinos están realmente molestos por la mala calidad en los pozos de absorción que pretende construir el Ayuntamiento y que aún no concretan, obra que tuvo a su cargo una empresa yucateca.

“Un ejemplo claro del mal trabajo del Ayuntamiento está en Flor de Limón. Ahí están construyendo unos pozos de absorción según para acabar con las inundaciones, pero la obra es de mala calidad. Los vecinos nos informaron que son yucatecos los que están trabajando los pozos y consideran que con más razón se les debe exigir mayor calidad”, indicó.

Ortiz Azar lamentó que se antepongan todo tipo de intereses, empezando por los partidistas para que el Distrito 4 no reciba ningún tipo de atención.

Por lo que destacó ya no esperará que la administración municipal haga su trabajo, porque está claro que no le interesa y buscará el apoyo de otras dependencias, ya sea a través del Gobierno del Estado o de la Iniciativa Privada, “lo importante es darle resultados a la gente y no solo simular que se trabaja para la foto”, reiteró.

