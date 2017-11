Desmiente Víctor Améndola a Luis García

Destapa Luis García a LBN como candidata del FAD

En conferencia de prensa, el presidente estatal de Vanguardia Progresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis García Hernández, aseguró que con el Frente Amplio Democrático (FAD) en Campeche se buscará imponer a Landy Berzunza Novelo como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Diputación Federal por el Distrito I.

Indicó que en días pasados se reunieron en la Ciudad de México los dirigentes locales del PAN, Yolanda Valladares Valle; del PRD, Víctor Améndola Avilés; y de MOCI, Pedro Estrada Córdova, con sus líderes nacionales, donde la albiazul destapó a la priista Berzunza Novelo.

Señaló que la dirigente estatal panista, Yolanda Valladares Valle, quiere “agandallarse” la candidatura al Senado, la alcaldía del municipio de Carmen para Rocío Matesanz Santamaría, y la Diputación Federal por el Distrito II para Pablo Gutiérrez Lazarus, sin dejar espacios al PRD y a Movimiento Ciudadano (MOCI).

En ese sentido, le solicitó al dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, de levantarse de la mesa de negociación, pues el PRD no debe apoyar a quienes saquearon al Estado en el sexenio pasado, y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no negociar asuntos de Campeche, “¿qué le dejan al PRD?, nada, ¿qué beneficios tendrá el partido?, ninguno; por eso estamos pidiendo que no haya coalición en Campeche porque no hay respeto para los perredistas”.

Dijo que Vanguardia Progresista le ha pedido al Comité Ejecutivo Estatal del PRD, de no confirmar el FAD en Campeche, y seguir con el compromiso de resguardar a la patria, ya que aprobar la alianza con el PAN, sería avalar a los saqueadores de Campeche.