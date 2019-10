Desmienten al alcalde

Tras la supuesta revelación de Eliseo Fernández de haber invitado al ex comisionados de seguridad, Renato Sales, y a la actual directora del Instituto de la Mujer, Adriana Ortiz Lanz, para que se sumen a su campaña por la gubernaturas del Estado, al igual que al ex alcalde carmelita, Pablo Gutiérrez Lazarus, los dos primeros desmintieron al aún alcalde de Campeche, mientras que el tercero no se ha pronunciado al respecto.

El domingo por la tarde-noche, minutos después de las declaraciones del aún panista, Sales Heredia publicó en sus redes sociales que ha sido invitado “a otros movimientos, no está de más decirles que ellos también aquí son bienvenidos”, post bueno para 102 “me gusta”, 22 comentarios y lo han compartido 100 de sus contactos.

Quién también hizo alusión a las mentiras de Fernández Montúfar, fue la directora del Instituto de la Mujer (IMEC), Adriana Ortiz Lanz, quien también a través de sus redes sociales, aclaró que ella está enfocada en sus acciones en favor de las campechanas.

“Mi convicción es trabajar siempre por y para CAMPECHE. Mi compromiso es continuar apoyando a las mujeres campechanas a través del @IMECMUJERES con el apoyo y la confianza del Gobernador @AysaGonzalez. Nuestro interés permanente es sumar voluntades a la causa”.

El único que no se pronunció al respecto fue Gutiérrez Lazarus, quien al principio de la actual administración municipal de Campeche, fungió como asesor del alcalde.