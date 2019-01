Despliegan a 900 militares en instalaciones de Pemex

El desabasto ha sido por cambio de rutas de distribución de gasolina para evitar el huachicoleo, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron desplegados en instalaciones de Pemex como parte del plan para reforzar la seguridad en la empresa productiva del Estado que contempla a 4 mil elementos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, explicó que los cerca de mil militares entraron hoy a instalaciones de Petróleos Mexicanos como parte del operativo para evitar el robo de combustible, el cual, ha denunciado, en gran medida se hacía con complicidad de empleados de esa empresa.

Para este operativo se desplegarán a 4 mil elementos del Ejército. Ayer en la mañana entraron 900 elementos a las instalaciones de Pemex”, aseguró.

En torno a las denuncias en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tabasco y Estado de México por el desabasto de gasolina durante este fin de semana, el mandatario aclaró que “hay combustible suficiente”.

López Obrador explicó que este problema ha sido por el cambio de rutas de abastecimiento de gasolina que se ha realizado para prevenir el huachicoleo, por lo que, poco a poco se normalizará el abasto, lo cual se logrará también con el plan de vigilancia de elementos del Ejército en Pemex.

“Cambiamos la ruta de la distribución, por eso el desabasto en algunos lugares. Puedo decir que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Abrimos con cuidado los ductos y que haya vigilancia”, afirmó.

Reiteró que administraciones anteriores permitieron el hurto de combustible a Pemex, incluso con un sistema de venta a particulares a través de distintos mecanismos como depósitos cercanos a tomas.

El titular del Ejecutivo federal destacó que a partir de que el Gobierno federal tomó el control del sistema de monitoreo de ductos de Pemex, el huachicoleo ha ido a la baja, ya que antes de esta medida se robaban un promedio diario de mil 100 pipas y ahora llega a sólo 100.

El pasado 27 de diciembre el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que tras la llegada de la nueva administración se redujo 55.8 por ciento el robo de hidrocarburo en las instalaciones de la empresa productiva del Estado.