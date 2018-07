Reconoce el PRD la labor profesional del IEEC

No está en juego el registro del PRD: Améndola Avilés

Culpa el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, a la dirigencia nacional por no apoyar en forma y como se debió a sus candidatos, por lo que pedirá la renuncia inmediata de Manuel Granados Covarrubias por su falta de capacidad y de visión política.

Por su parte, dijo que en breve convocará a Consejo Político para que también evalúen el destino del partido, pues mientras fue una grave derrota a nivel nacional, en Campeche obtuvieron su votación acostumbrada.

“A nombre del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Campeche, su dirigente Víctor Améndola Avilés agradece a los más de 12 mil campechanos que votaron por el PRD a pesar de las circunstancias de la elección, esto es un proceso de transición y un llamado de atención a todas las fuerzas políticas, a pesar de todo el partido mantuvo una votación que nos permite sortear este tsunami que fue la tendencia de López Obrador”. A pesar de no ir en coalición y de la traición de compañeros del PRD en Campeche, los militantes y algunos ciudadanos decidieron respaldar al Sol Azteca con contundencia, logrando alcanzar un porcentaje que permitirá mantener todos los derechos políticos en el Órgano Electoral”, abundó.

Asimismo, agradeció a todos los candidatos del PRD quienes participaron en los pasados comicios del 1 de julio ya que fueron candidatos limpios y transparentes y que cumplieron la petición que al inicio de campaña se les planteó, de inundar Campeche con sus propuestas y no con ataques o críticas que no les correspondían como candidatos.

Dijo que no hubo por parte de alguno; insultos, agresiones u ofensas hacia otro partido o sus contendientes, órganos de gobierno o autoridad electoral, porque claramente los ciudadanos quieren ver propuestas y escuchar ideas de solución para que las cosas puedan ser mejor en el Estado y en el País, objetivo que los candidatos cumplieron a cabalidad trabajando con responsabilidad.

“La victoria no fue para alguno de ellos porque en estos momentos en todo México estamos viviendo un proceso inédito político electoral el cual analizaremos al interior del partido; no hay duda que los candidatos fueron buenos, pero esta tendencia nacional a favor de Morena, pudo más que su buen nombre y sus propuestas, por lo tanto, también hacemos un llamado al orden y al respeto a las autoridades electorales, quienes han realizado un magnífico y agotador trabajo: no se vale que se quiera descalificar a una elección cuando se pierde y decir que hay democracia cuando se gana, hemos de respaldar a todos los legisladores, alcaldes, al titular del Ejecutivo entrantes y salientes y al nuevo Presidente de la República, corresponde entre todos esta tarea de sacar al Estado y al País adelante, lo que los ciudadanos quieren y dejaron sentir con su voto es un México nuevo sin corrupción con políticos trabajando.

Víctor Améndola Avilés aseguró que hace algunos años dijo que el “Pacto por México” (2012) era “un gran error del PRD a nivel nacional”, también señaló en redes sociales el pasado 22 de mayo que correspondía hacer todo un esfuerzo para hacer una alianza con las izquierdas, por lo que solicitó la renuncia de Manuel Granados a la Presidencia Nacional del PRD.

“Quiero solicitar públicamente desde Campeche, decirle a Manuel Granados que si tiene vergüenza y decencia política, renuncie inmediatamente a la Presidencia Nacional del PRD, por llevar a nuestro partido a esta situación, así como Ángel Ávila; Secretario General y miembro de Nueva Izquierda, Zambrano y Ortega regresaron al PRD a sus orígenes como partido satelital, y esto ya no va a continuar porque afortunadamente hay muchos perredistas y mucho PRD. Si tuvieran decencia y ética política, el Presidente y el Secretario General ya hubieran convocado a un Consejo Nacional de emergencia para renunciar.”

Asimismo, respecto a la unión de Morena con la coalición PAN/MOCI, destacó que Yolanda Valladares Valle debería buscar traidores en su partido y no fuera, pues quiere obligar a que los resultados le favorezcan, pero los votos de sus candidatos a presidencia municipal no cotejan con los obtenidos en sus urnas, por lo que lo que ha sucedido es que fue traicionada por sus candidatas y le pasaron el “strike” sin que se dieran cuenta.