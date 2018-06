Desvío de recursos genera confrontación entre panista

Supuestos actos de corrupción y abuso de confianza mantiene en el “ojo del huracán” nuevamente a la Comuna, sobre la repentina decisión de cesar de su cargo a Enrique Alberto Gómez Acosta, titular de la jefatura de Adquisiciones de la Unidad Administrativa.

Al exfuncionario se le acusa de adquirir productos de hasta cinco veces más caros que su precio original, mostrando como prueba la factura número 171 con fecha del 13 de diciembre del 2017 de la empresa “Soporte Externo Especializado S.A de C.V.”, por la compra de cinco computadoras marca DELL, modelo Precisión Workstation 3420, donde el Ayuntamiento desembolsó 232 mil 334 pesos con 62 centavos más IVA, es decir pagando un total de 269 mil 508 pesos con 16 centavos a una empresa de Monterrey, Nuevo León, por cada equipo que según su valor costo 46 mil 488 pesos, cuando esclarecieron que el precio de cada computadora esta alrededor de 24 mil 329 pesos.

Al parecer está y más anomalías aparecieron durante la inspección que realizó la Auditoria Superior del Estado de Campeche (Asecam), por su parte el Tesorero de la Comuna, Israel Posada Medina fue enfático al señalar que cada funcionario administrativo sabe muy bien cuáles son sus funciones, por lo que se deslindó de los presuntos malos manejos de su homologo.

En entrevista para EL SUR aseveró, “mi función es administrar los recursos del municipio, sin embargo yo no tengo contacto con los proveedores ni emito facturas, ni mucho menos cotizo los materiales, yo solo pago a quienes están programados para tal efecto”.

Medina Posadas al ser cuestionado sobre las facturas “infladas” que se han pagado en Tesorería a los proveedores “Asesoría y Servicios Múltiples del Carmen”, “Soporte Externo Especializado”, “Comksa”, entre otras empresas, reiteró que el dinero que se reparte es a través de las órdenes de pago de compra y proveedores que le hacen llegar, autorizadas para tal efecto; “ciertamente se cuidan las finanzas públicas del municipio, pero cada uno debe asumir la responsabilidad de su área, ya que ninguno de los trabajadores tiene el poder para controlar los actos de los demás compañeros”, aseveró.

En el mismo tenor, el Sindico de Hacienda y candidato plurinominal a la diputación federal por el Partido Acción Nacional, José del Carmen Gómez Quej, quien baila al mismo son de Pablo Gutiérrez Lazarus, criticó la falta de transparencia de las cuentas públicas de la Comuna al escudarse de manera ignorante bajo la veda electoral, evitando emitir declaración alguna en cuanto a los actos de corrupción de los recursos públicos.

“Yo no puedo saber todo, hay miles de procesos administrativos en esa área y no se puede auditar todo, es algo que la gente no comprende”, indicó con el afán de zafarse de la responsabilidad que mantiene al ser el principal auditor de las cuentas públicas de la comuna.