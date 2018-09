Determinante, nuevo liderazgo nacional: AMC

De frente a los desafíos y retos del país, los gobernantes deberán hacer de la gestión una de sus más importantes herramientas de trabajo y coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno

Con el llamado a promover una mayor participación de las mujeres en la política, pues su inclusión no es cuestión de edad ni de género, sino de capacidades, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ratificó categóricamente su determinación de construir un nuevo liderazgo nacional que encabece las causas ciudadanas y garantice resultados al pueblo de México.

Luego de tomar protesta a las integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Congresistas, Moreno Cárdenas sostuvo que como Gobernador no se ha dedicado a perder el tiempo con el nuevo Gobierno de la República, sino que ha trabajado con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para edificar una relación clara, franca y política, que se refleje en más apoyo y respaldo a los campechanos.

-A todos aquellos incrédulos que creían que a Campeche no le iba a ir muy bien, que cruzan los dedos para que al estado no le vaya bien y para que al Gobernador no le vaya bien, para que tenga tropiezos y para que tenga fracasos, a todos aquellos les digo muy convencido: se van a quedar con las ganas, tengo la mejor relación, construiremos una mejor relación y a Campeche le va a ir muy bien, porque esa es mi responsabilidad -enfatizó.

Ante más de 150 mujeres exlegisladoras, en funciones y electas del Partido Revolucionario Institucional de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Aguascalientes y Michoacán, el jefe del Ejecutivo afirmó que de frente a los desafíos y retos del país, los gobernantes deberán hacer de la gestión una de sus más importantes herramientas de trabajo y coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno para atender y dar soluciones a las demandas de los ciudadanos.

Subrayó que cada vez que nace una asociación, lo hace con valores, con principios y con el compromiso de trabajar todos los días; con actitud, constancia y perseverancia para dar buenos resultados a las mujeres y hombres de todo el país.

Pidió a las legisladoras trabajar para establecer una nueva forma de comunicación con los ciudadanos, de más cercanía con las causas de la gente y con quienes le otorgaron su confianza para ocupar los puestos de elección popular.

Moreno Cárdenas tomó protesta a las 20 integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Congresistas, organismo que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo político, a través de una agenda legislativa común que integre los instrumentos de participación para fortalecer el desarrollo económico y cultural a nivel nacional.