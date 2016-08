Detiene a ex alcalde “Satanás”, por el delito de desvío de dinero

Agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girado por un juez federal en contra de exalcalde de Carmen, por los delitos de peculado y desvío de recurso públicos; durante su cargo como Secretario de salud en la administración de Fernando Ortega Bernés, luego de la declaración de sucesor Alfonso Cobos Toledo quien acusó a González López del ser el principal responsable del desfalco millonario a la dependencia estatal.

La tarde de ayer en la calle 47 de la colonia Santa Margarita fue aprendido en un negocio familiar el expresidente municipal de Carmen; los agentes ministeriales trasladaron al ex funcionario al Centro de Readaptación social (Cereso), tras la orden girada por el Juez de Distrito en contra del ex Secretario de Salud, quien mantiene cuentas pendientes por comprobar y que nunca presentó los informes detallados del desvío de los recursos que aseguran superan los 180 millones de pesos.

Obras como la remodelación y equipamiento del Hospital General de Carmen “María del Socorro Quiroga Aguilar”, el cual debió haber sido terminado en el año 2014 meses antes que dejara la Secretaria de Salud, sin embargo hasta la fecha se encuentra inconclusa y carente de equipos médicos.

De igual forma, se le finca la presunta responsabilidad de la construcción del Hospital Materno Infantil ahora denominado “Ciudad de la Salud”, obra que está en total abandono e inconclusa por las anteriores autoridades estatales de la administración de Fernando Ortega Bernés, quien es el principal responsable de los desvió de recursos económicos, mismo que fueron usado para la campaña a la presidencia municipal de “Satanás”.

Aseguran desconocer proceso penal del ex alcalde carmelita

Señalando que la detección por los delitos de peculado y desvió de recursos financiero del ex Secretario de Salud, no es parte de conocimiento del Vicefiscal de justicia en ciudad del Carmen.

Fuentes extra oficiales aseguran que el ex edil, fue trasladado al medio día al Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, donde se mantiene en la espera de que un Juez de Proceso de inicio con el desahogo de pruebas y los abogados de “Satanás” apelen y busquen un amparo para que el proceso en su contra se realice desde de su domicilio particular en la avenida Castellot de la colonia Miami.

Ex Tesorero es detenido.

Dentro de la investigación que se realiza en contra del ex edil carmelita, también fue detenido el ex Tesorero Municipal, quien fue detenido minutos después del ex alcalde; en punto de las 6:30 fue ingresado a San Francisco Kobén, donde compartirá celda con el ex Secretario de Salud por el presunto de delito de desvió de recurso público durante su periodo en el Ayuntamiento de Carmen.