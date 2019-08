Solo deuda ha dejado inicio de la temporada de pulpo

El desánimo por la poca producción de pulpo genera molestia entre los pescadores ribereños del Camino Real. El líder pesquero, Virgilio Pérez Chan, afirmó que solo deudas ha dejado el inicio de temporada en Campeche.

A ya tres días de que iniciara de manera oficial la temporada de pulpo, la captura no ha sido la esperada y mucho menos ha mejorado, revelaron algunos pescadores del Camino Real, quienes apenas escasos seis kilos lograron capturar el día de ayer.

“Está peor la cosa este año, no hay ni compradores ni cómo vender el producto, no hay precio, no se sabe a cómo vender el producto ni cómo darlo, no hay comprador”, manifestó Pérez Chan.

Así mismo, aseguró que las autoridades del sector siguen sin tomar acciones, pues mientras los titulares de las dependencias cobran sus jugosos sueldos, los pescadores solamente siguen generando deudas, pues hoy en día no hay ganancia debido a la poca captura y la falta de precio.

“Va a ser difícil pasar este año tanto para empresarios como para quienes lo compran, que no se ve el trabajo de ellos con el sector pesquero, porque si quisieran trabajar estarían aquí recibiendo el producto o que nos paguen por seguir trabajando, pero nos dejan con el paquete”, expresó.

Con evidente preocupación en el rostro, el líder de los pescadores en “Defensa del Mar” ya no quiso hablar del tema, pues pese a los constantes llamados de las autoridades, nada hacen por establecer una vigilancia efectiva ni ayudar al sector para poder comercializar el pulpo maya.