Devolución de prerrogativas de partidos, una payasada: Pedro Estrada

Como una payasada y ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Pedro Estrada Córdova, la propuesta para que partidos políticos devuelvan el 50% de sus prerrogativas para el próximo año.

“Primero se tiene que legislar, son payasadas”, insistió y recalcó que a su paisano le gusta el histrionismo.

Subrayó que “afortunadamente o desafortunadamente no hemos logrado entender que él pareciera seguir en campaña, todos los días está en campaña para que en el 2021 sus súper delegados y los trabajadores de estos encabecen las listas de las diputaciones federales que es donde está el interés”.

Puntualizó que las prerrogativas de Movimiento Ciudadano son de 343 millones de pesos y que al parecer al Presidente de México ya se le olvidó que cuando el temblor que azotó la Ciudad de México y otras entidades, se solidarizaron donando recursos.

“Fuimos los únicos que lo hicimos y ellos, y eso es un reto que lanzó nuestro secretario general nacional para que si el presidente demuestra que dio un solo peso de lo que anunció Morena iba dar para los damnificados de los sismos, nosotros regresamos todo, pero si no que él regrese todo, Morena”, acotó.

Estrada Córdova reiteró que en ese entonces el ahora titular del Ejecutivo federal se desgañitó diciendo que Morena iba a dar el 50 por ciento de sus recursos y no dio nada.

Destacó que la devolución de recursos por parte de las fuerzas políticas provenientes de sus prerrogativas no es un tema menor sino que requiere de reglas claras y de legislarse, “que sea todo transparente, hay peligro en que Morena tenga más recursos y arrase como lo hizo el paisanito en las pasadas elecciones”, concluyó.

