Día de registro de candidaturas ante el Instituto Electoral

En medio de porras y la batucada, militantes, simpatizantes y dirigentes de las tres fuerzas políticas que integran la coalición “Todos por Campeche”, PRI-PVEM-PANAL, llegaron al Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), para presentar ante el Consejo General la solicitud de registro de sus candidatos a diputaciones locales, Ayuntamientos y Juntas Municipales, para el proceso electoral 2017-2018.

Recibió las solicitudes de registro, la consejera presidenta, Mayra Fabiola Bojórquez González, acompañada de consejeros electorales, en acto protocolario, de manos de los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Ernesto Castillo Rosado, Alvar Ortiz Azar y Mario Trinidad Tun Santoyo, respectivamente.

Durante su intervención, Castillo Rosado subrayó que trabajarán a favor de los ciudadanos no solo en las campañas sino después de la jornada electoral, por lo que pidió a los candidatos ir a su encuentro de manera honesta, directa y franca, cumpliendo con la plataforma electoral para dar buenas cuentas a quienes voten por ellos, y principalmente, a no prometer lo que no puedan cumplir.

En tanto, Ortiz Azar enfatizó que saldrán casa por casa, y a las calles a buscar el voto. En nombre de su partido, hizo el compromiso de que harán campaña en el marco de respeto. “Queremos que sea una elección en paz y armoniosa en beneficio de los campechanos”, acotó.

Finalmente, Tun Santoyo expresó que se necesita darle nivel y contenido a la campaña, no al debate estéril ni a generar odio y divisionismo entre los campechanos para que el proceso electoral sea ejemplar.

La lista de candidatos a los 11 Ayuntamientos: Calakmul, Luis Felipe Morales Hernández; Candelaria, Marina García Méndez; Champotón, Daniel Martín León Cruz; Escárcega, Laura Luna García; Hecelchakán, Guadalupe Pérez Ic; Hopelchén, Sandy Baas Cahuich; Tenabo, Alfa Poot Moo; Palizada, Maritza Díaz Domínguez; Campeche, Claudio Cetina Gómez; Calkiní, Roque Sánchez Golib; y Carmen, Oscar Rosas González.

En representación de sus compañeros candidatos, Claudio Cetina Gómez, manifestó que harán una campaña dedicada a los ciudadanos con un proyecto incluyente y transformador que ofrezca los resultados que demandan, y de respeto a las instituciones, competidores y anticipó que el próximo 1 de julio, ganará la democracia y los campechanos.

La lista de candidatos a diputaciones locales, quedó de la siguiente manera: Laura Elena Hernández Pacheco por el Distrito I, María Rafaela Santamaría Blum por el II, Rossina Isabel Saravia Lugo por el III, Alvar Ortiz Azar por el IV, Jorge Ortega Pérez por el V, Karla Toledo Zamora por el VI, Guadalupe Torres Arango por el VII, Ramón Rodríguez García por el VIII.

así mismo, José Antonio del Río González por el XIX; Maribel Rueda Soberanis por el X; Lourdes Solís Sierra por el XI; Miguel Aguilar López por el XII; Susana Arciga Suárez por el XIII; Rigoberto Figueroa Ortiz por el XIV; Zaydé Yabur Ceballos por el XV; Ambrosio López Delgado por el XVI; Oscar Uc Dzul por el XVII; Emilio Lara Calderón por el XVIII; Dora Uc Ehuán por el XIX; Carlos Jasso Rodríguez por el XX, y María Cupil Cupil por el 21.

En las Juntas Municipales de Campeche: Clarisa Aguilar Canul en Hampolol, Irene Torres García en Pich, David Chan Gómez en Tixmucuy, y Juan Salazar Hernández en Alfredo V. Bonfil; de Carmen a Angélica Herrera Canul en Sabancuy, Pedro Vivar Arias en Mamantel y Roger León Jiménez en Atasta.

En Champotón a Nadia Ortega Pérez en Hool, Miriam Nah Jiménez en Sihochac, Rodhe Chan Rodríguez en Carrillo Puerto, y Luis Chan Talango en Seybaplaya; de Escárcega a Ana García Rodríguez en División del Norte y Santiago Páramo Melchor en Centenario; de Candelaria a María Hernández Reyna en Monclova y Luis Mandujano Chavarría en Miguel Hidalgo.

De Tenabo a Guadalupe Canul Ku en Tinún; de Hopelchén a Aida Cervera Mora en Dzibalchén, Sergio Ricardo Vargas Rocha en Bolonchén de Rejón, Rafael Coh Pantí en Ukum; de Hecelchakán a Rosa Aldana Sierra en Pomuch; de Calkiní a Candelaria Pacheco Uc en Bécal, Elías Suárez Balam en Nunkiní y José Carlos Sánchez Flores en Dzibalché; de Calakmul a Gabriel Álvarez Díaz en Constitución.

