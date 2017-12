DIF Municipal extorsiona a empresarios

Exigen regalos que sean electrodomésticos para empleados de la Comuna

Evidencian a través de un documento la desfachatez de los funcionarios municipales que tienen dos años aplicando una política recaudatoria inflexible y severa, que ha dado como resultado la clausura de muchos comercios establecidos, no logran pagar los impuestos, lo que ha generado el trabajo de extorsión para buscar regalos para los propios empleados municipales.

El papel endosado con el logotipo del DIF Carmen, sin número de folio, pero firmado por el puño de su directora Diana Villanueva Badillo, determina que los obsequios no pueden ser objetos chicos, tajantemente señala “productos electrodomésticos”, esto bajo la orden de la presidenta del DIF municipal Romarie Lazarus Jaber

Que debían ser entregados antes del 13 de diciembre a María de la Luz Rico Alfaro del área de compras o bien, el empresario indicará en qué lugar se podrían buscar dichos objetos, recalcando que estos serían para la rifa a empleados municipales en la posada de fin de año.

Esto ha despertado la reacción de algunos empresarios quienes hacen llegar el oficio, a los medios de comunicación de manera anónima, con el temor de la represión por parte de la comuna que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus y ha empredido toda acción en contra de los empresarios locales que no se suman a su presunta causa justa.

“LA EDUCACIÓN COMIENZA DESDE CASA”

Ante el tema del acoso que ha emprendido el gobierno municipal de Carmen, que no solo clausura, suspende y desacredita a los empresarios y comerciantes locales, ahora demuestra sus acciones de extorsión a este reducido grupo, al enviar oficios exigiendo electrodomésticos, para la posada de los empleados del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hecho que despertó repudio, Rodolfo Marín Hernández, líder del Freciez en Carmen significo: “La educación comienza desde casa”, esto dirigido a la presidenta de dicho organismo Romarie Lazarus Jaber.

“Ya vemos de donde vino la educación de este terrorista fiscal, Pablo Gutiérrez Lazarus, que se dedica amenazar, buscar la recaudación de impuesto bajo el chantaje y la extorsión que se hace efectiva en la colocación sellos a las afueras de los comercios de Carmen”, estimó el entrevistado.

Dijo, se nota la educación de dónde provino el alcalde, la tiranía y lo dictador, su señora madre la presidenta del DIF, no solo solicita a los empresarios regalos, que deberían ser su propia responsabilidad, comprarlos y regalarlos a sus empleados, por ser un derecho patronal, si no condicionan este apoyo, en que sean exclusivamente electrodomésticos, no algo que salga dentro de la economía y alcance del donador.