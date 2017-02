Dios jamás abandona ni abandona a sus hijos: FG

Solo en el Señor he confiando, en la primera lectura, el profeta Isaías nos proyecta la vivencia que tenía el pueblo de Israel, cuando se sentían olvidados por Dios, tal como la mayoría de la gente a veces siente que el Señor se ha olvidado de ellos, Dios jamás abandona ni olvida a sus hijos, nosotros somos los que nos olvidamos de él, manifestó el obispo José Francisco González González.

Durante la homilía de la misa de 12 ayer en Catedral, agregó que “Cuando Dios tunde, lo hace a manos llenas y cuando bendice, en abundancia, por eso los abandonos de Dios se sienten, porque cuando el Señor prueba al hombre lo hace hasta el fondo”.

-La afirmación del pueblo de Israel, era “Dios me ha abandonado y se olvidó de nosotros”, el Señor responde y lo hace con una comparación muy humana, ¿acaso una madre, una mujer que ha experimentado la maternidad, se puede olvidar de su hijo? claro que no, puede haber madres desventuradas, pero una entre un millón; las madres tiene una disponibilidad, cariño y un incansancio para los hijos”.

-Si una madre hace todo por los hijos, Dios que no hará por sus hijos, en la lectura del Evangelio, Dios dice “yo soy un padre providente; el señor es paterno y materno, pero no paternalista; a veces quisiéramos que Dios solucionara todo Dios nos da todo y de una manera excelente pero también quiere que nosotros hagamos las cosas por nosotros mismos.

-Nuestro padre celestial, quien es omnipotente, rico, creador de todo el universo, que todo lo sabe y que antes que sus hijos le pidamos ya lo sabe, ¿qué no hará por nosotros, que somos sus hijos?, si a las aves Dios la alimenta, a sus hijos con mayor razón.,

Y agrega el obispo:

“Pero muchos decimos, Dios me abandonó, no me quiere y no cuida de mí, pero hoy la palabra de Dios, nos dice pon tu confianza Salmo 61, y nos preguntamos porque dudamos de su gran amor, pero el primer versículo de hoy nos pone en encrucijada no podéis servir a dos amos o amas a Dios o al dinero, Dios nunca nos abandona nosotros somos lo que lo abandonamos nos olvidamos de él”.