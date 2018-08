Cambios drásticos en Piratas si no mejoran

El Presidente de los Piratas de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, anunció cambios drásticos en caso de no conseguir mejores resultados

Esta semana será de muy difícil para los Piratas, pero si no hay resultado positivo, tendremos que hacer varios cambios drásticos en el equipo, entre los que dejo entrever la remoción del manager interino el Venezolano Rómulo Martinez, quien no saldría de la organización, simplemente seguirá como coach de bateo en donde ha hecho hasta el momento un buen trabajo, lo anterior lo declaro Jorge Carlos Hurtado Montero, Presidente administrativo del Club filibustero.

La verdad no sabemos lo que está ocurriendo en el equipo, esta semana voy a reunirme primero hoy lunes por la tarde (por ayer) con Rómulo y con Isidro Márquez, para que me den explicación de lo que pasa, luego tendré reuniones con los jugadores si es posible uno por uno, para que ellos me digan si tienen problemas, si no están a gusto con el equipo, si ya no quieren vestirla camisola, para ver qué podemos hacer, asentó Jorge Carlos Hurtado.

Lo que, si no se puede continuar, es perdiendo, en el papel tenemos un buen equipo, pero no levantamos, es estresante ver como el equipo se hunde, además de las críticas de las personas que no saben realmente la situación del club en su interior administrativamente hablando.

Critican de que no traemos buenos jugadores, nos dan nombre, pero estos son pieza fundamental en las escuadras que están, creen ustedes que los van a soltar fácilmente, claro que no, no es hablar por hablar, sino ver la situación real del equipo, se tiene un presupuesto para todo, no podemos gastar más, porque nos descapitalizamos recalco el entrevistado.

También dicen porque no traemos jugadores de ligas independientes, de Japón o china, porque nos costaría una lana, mínimo cien mil pesos, y si luego de contratarlo no funciona como ha pasado con otros, no podemos darnos el lujo de estar trayendo seguido porque imagínense ustedes cuánto dinero se necesita invertir

Una de nuestras limitantes es poner fin a situaciones, como la que estamos atravesando, quien no esté a gusto con el equipo que lo diga y quien en los próximos días no rindan les daremos de baja como lo hicimos con Armando Rivero, en su lugar entra de nuevo Pedro Rodríguez, Yosmany Guerra ya es mexicano, acaba de recibir su naturalización y eso nos da la oportunidad de traer a otro extranjero, esperemos que de esta platica saquemos cosas buenas y en el campo los muchachos den el extra y volvamos a meternos en la pelea por llegar a los playoffs, concluyó la entrevista con Jorge Carlos.