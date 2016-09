Dirigencia de Zavala en Morena, sin visión política, acusa LJ Solís

Manuel Zavala “nunca me dio el apoyo necesario en las elecciones del año pasado, no jugó limpio, no se jugó a ganar en el municipio del Carmen y los resultados ahí están; nos dejaron solos y Morena casi ni existe en la Isla”, manifestó el ex candidato a la alcaldía carmelita, Luis Javier Solís Sierra, hoy regidor del Ayuntamiento carmelita.

-En Morena es siempre lo mismo, lo mismo y más de lo mismo –acusó.

Manifestó que en la dirigencia estatal de Zavala Salazar “no hay visión política, ni intención de llegar a ser una verdadera fuerza política (…) se la vive de pleito en pleito, y este es uno de los factores que no ha permitido crecer al partido ni la militancia, que cada día es menos.

Lamentó que Manuel Zavala solamente se dedique a expulsar a los que no están de acuerdo con él, y ejemplo de ello, son el alcalde de Calkiní, las compañeras diputadas y yo mismo, que pagamos no habernos prestado a los juegos sucios de Zavala Salazar.

Solís Sierra, expreso ” lo único que hace este dirigente estatal, Manuel Zavala Salazar, es decir puras mentiras y puro bla, bla bla; yo nunca lo vi trabajar, luchar por el partido, nunca lo vi recorrer los pueblos ni comunidad alguna”.

-La ciudadanía ya está cansada de gente mentirosa y que solo habla sin algún sentido, como lo es Zavala Salazar.