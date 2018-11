Dirijo una directiva, no conducta de diputados

Dirijo una Mesa no la conducta de cada uno de los diputados, es un tema de educación y comportamiento, y es un tema que cada coordinador de grupo parlamentario tendrá que hablar con los integrantes de su bancada, manifestó la diputada Guadalupe Torres Arango, presidenta de la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

Lo anterior, al ser cuestionada en torno a la opinión vertida por los panistas acerca de su forma de llevar los trabajos legislativos, en especial en los momentos álgidos de las sesiones.

-Soy respetuosa de la opinión de los grupos parlamentarios, pero la Ley Orgánica es muy clara en su artículo 48 de la responsabilidad de todos y cada uno de los diputados -recalcó.

E insistió en que la ley es muy clara y específica, y que cada quien haga su trabajo.

Comentó que, aunque algunos de sus compañeros diputados hagan caso omiso de la Ley Orgánica del Congreso, ella le dará lectura en la sesión cada vez que haya ocasión, para recordarles qué artículos están violentando con su actuar.

Manifestó que la ciudadanía se da cuenta de quiénes quieren trabajar y quiénes no. Y en el caso de los panistas, enfatizó que habrán ido a una o dos reuniones de las Comisiones, e incluso, de sus propias propuestas.

Creo que es buen momento para que reflexionen y, a mí me toca dirigir la Mesa y obviamente eso hacemos y, lo hacemos como mandata la Ley Orgánica”, completó.

Torres Arango indicó que en cuanto a imponer sanciones, a la presidenta de la Mesa la Ley solo tiene la facultad para hacer amonestaciones en tres puntos, y fuera de ello corresponde a la Junta de Gobierno, incluso, de la Secretaría General, pero más que nada un exhorto a que reflexionen de su actuación y corrijan, “sobre todo por la imagen que le damos a todos los ciudadanos y jóvenes que nos siguen en las redes sociales”, expresó.

Por otra parte, respondió a los recientes señalamientos que hiciera el dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, a quien calificó de misógino.

“No debe dirigirse con esa violencia en contra de las mujeres, pido respeto no solo para una servidora, sino para todas y cada una de las que se refiera de esa forma”.

La legisladora priista le sugirió se ponga a trabajar en su partido, “porque como he visto en los medios se le está yendo la militancia. Entonces, hay que concentrarse cada quien en su trabajo y dejar de estar insultando o denostando a las mujeres”, concluyó.

0 Share