Disminuye mortandad en Campeche por Cáncer Cérvicouterino

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio más de 10 mil acciones a favor de mujeres para prevenir y evitar la aparición de Cáncer Cérvicouterino, por lo que pone a Campeche en una posición excepcional en cuanto a estas acciones que han ayudado a bajar las tazas de mortandad en cuanto a esta enfermedad crónica degenerativa que ha afectado a la población a nivel nacional.

A nivel nacional, el Cáncer Cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más común en mujeres mayores de 25 años, por tal motivo, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche, a través de su Jefatura de Prestaciones Médicas, intensificó la prevención y detección oportuna con 10 mil 070 pruebas de Papanicolaou, de enero a agosto de este año.

Francisco Rodríguez Ruiz, jefe de Prestaciones Médicas, detalló que, del total de las pruebas, dos mil 280 se llevaron a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 12 Santa Isabel, mil 829 en la UMF No. 13 Ciudad Concordia, mil 694 en el Hospital General de Zona (HGZ/UMF) No. 1 “Abraham Azar Farah”, mil 172 en la UMF No. 11 Novia del Mar y mil 069 en la UMF No. 10 Santa Lucía.

En este sentido, el especialista explicó que el Papanicolaou es el examen (tamizaje) más efectivo para detectar el padecimiento y deberán practicárselo de forma regular mujeres de 21 a 65 años, principalmente aquellas que iniciaron su actividad sexual de forma temprana, tienen más de una pareja, nunca se han practicado la prueba o han transcurrido más de tres años desde la última revisión.

Explicó que el Cáncer Cervicouterino es una enfermedad a nivel del cuello de la matriz o del cérvix generado en un 97 por ciento por el Virus del Papiloma Humano (VPH), el cual puede afectar a mujeres en cualquier etapa de su vida, “El tratamiento dependerá del tipo y etapa del cáncer y se puede emplear la cirugía o radiación combinada hasta la quimioterapia. Además, poco más del 80 por ciento de las derechohabientes que llegan a nuestras unidades con lesiones menores, logran superar la enfermedad”, indicó.

Para prevenir este mal en niñas de 11 años, la institución aplicó de forma oportuna las primeras dosis de vacuna contra el VPH durante la Tercera Semana Nacional de Salud y un refuerzo en la Segunda Semana Nacional.

Finalmente, Rodríguez Ruiz hizo un exhorto a todas las mujeres a acudir a los módulos PrevenIMSS para efectuarse revisiones periódicas, y con su médico familiar a fin de detectar y atender a tiempo cualquier irregularidad que pudiera presentarse.