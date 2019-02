Disminuyen casos de abigeato en la Entidad

El 2018 cerró con 5 casos; Gobierno del Estado aporta recursos para subsidiar el areteo del ganado ovino y bovino

Disminuye el número de casos por abigeato en el Estado a raíz de las diversas estrategias que ha implementado la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), cerrando el 2018 con 5 casos registrados en la Asociación Ganadera Local del Camino Real, dio a conocer su presidente, Laureano Ek Cohuó.

En entrevista, indicó que gracias al apoyo del Gobierno del Estado en aportar recursos para subsidiar el areteo, una guía de movilización que deben usar cada ovino o bovino para garantizar la seguridad del ganado que traslada de un lugar a otro.

Así mismo, dijo que está estrategia, en su momento, género controversia, sin embargo, actualmente ya es aceptado por el sector ganadero, ha tenido buenos resultados y abona en la competitividad en la exportación.

“Constantemente tenemos comunicación con las autoridades para ver de qué manera podíamos resolver el problema y, efectivamente, disminuyó el número de casos de hurto de ganado, lo que representa que se ha fortalecido mucho, la Fiscalía ha estado trabajando bastante”, reafirmó.

Ek Cohuó enfatizó que Campeche fue el primer estado a nivel nacional que implantó este tipo de estrategia, por lo tanto, se ha visto rápida la transición y ahora es una costumbre para los productores, e incluso, hay varios módulos en el Estado para que se actualicen los identificadores, ya sea a través de la Unión Ganadera y Centros de Servicios Integrales.

“Esto ha fortalecido la disminución del abigeato, porque antes era fácil ver a alguien conducir un camión que trajera borregos y cabras y no pasaba nada porque no llevaban una identificación, pero ahora las autoridades dicen traes tu identificación y si no, empieza la interrogación”, precisó.