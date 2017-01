Dispondrá el FNE de 3 mil 500 mdp para proyectos a nivel nacional: TGS

Aún con el recorte del 50 por ciento en su presupuesto, el Fondo Nacional Emprendedor cuenta con 3 mil 500 millones de pesos a nivel nacional para proyectos, señaló el delegado de la Secretaría de Economía, Tirzo García Sandoval, tras destacar que hay confianza que a nivel local las convocatorias tengan una buena respuesta.

“Sabemos que tenemos que ser creativos y echarle muchas ganas, por eso reiteramos la invitación para que se acerquen con nosotros y participen, se informen, y sobre todo, generar proyectos”, puntualizó.

Agregó que para ello, la delegación de la SE ofrece orientación y el acompañamiento necesaria a los interesados en presentar sus proyectos y gestión, para presentar este 2017 buenas cifras.

Recordó que en el 2016 el Fondo Nacional Emprendedor contó con recursos por 7 mil 200 millones de pesos a nivel nacional, “hubo una reducción de 3 mil 800 aproximadamente también, y prácticamente en números redondos nos deja con una reducción del 50 por ciento de recursos disponibles a nivel nacional”.

Asimismo, mencionó que a nivel local de un presupuesto de 30 millones de pesos en el 2015 incrementó a 150 millones de pesos en el 2016 en beneficio de más de tres mil proyectos y cinco mil empresarios. “Lo que queremos es mantener la meta del año que recién terminó, no pudiéramos decir que como tuvimos recortes vamos ir por menos, sino tenemos que ir por más, esa es la meta”, recalcó.

El delegado de la Secretaría de Economía insistió en que la participación de los empresarios es de suma importancia para alcanzar esa meta, con cantidad y calidad de proyectos.

Subrayó que las reglas de operación no consideran de ninguna manera una reducción en el monto de los créditos por proyectos. “Lo que se redujo sí, son las convocatorias que tiene el Instituto Nacional del Emprendedor, alrededor de cuatro han sido suprimidas y no obstante, no son las de mayor impacto para Campeche en cuestión de proyectos productivos o microfranquicias o programas de incubación en línea, por ejemplo”, aclaró.

Resaltó que las convocatorias que más demanda nuestro Estado que son las relativas a proyectos productivos y programas de incubación en línea afortunadamente siguen con una importante participación.

“Gasolinazos”

Con relación al incremento de la gasolina, manifestó que tendrá un impacto en el nivel general de los precios, pero que es importante distinguir que la realidad de los llamados “gasolinazos” es una lideralización de los precios.

“Esto quiere decir que pasamos de precios regulados y que se mantienen artificialmente altos, bajos o subsidiados o con impuestos especiales fijos, de un mercado controlado a uno abierto, que hoy vivimos”.

Precisó que no hay un afán de justificar o defender el incremento de los precios, sino que “lo que hoy vemos es que se están tomando en cuenta los precios del petróleo si estos aumentan la gasolina incrementa y viceversa, con cinco zonas que fijan precios para evitar abusos” y se fijará de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda de las empresas.