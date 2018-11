Distribuidor Vial, firme; desmienten desplazamiento

Totalmente falso que existan desplazamientos en la estructura del Distribuidor Vial, como dijo el dirigente estatal de Morena, Manuel Zavala Salazar, en sus redes sociales, manifestó Álvaro Buenfil Bermúdez, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi).

Aclaró que trabajadores de la obra dejaron caer unas maderas, que causaron un estruendo, que fue lo que escuchó el dirigente de Morena.

Por lo que pidió ser responsables a la hora de hacer ese tipo de señalamientos en redes sociales, sobre todo, cuando no se conoce del tema.

-Es mejor preguntar antes de informar o lanzar un comentario irresponsable al aire -enfatizó.

En un recorrido por el sitio, el funcionario explicó cómo funciona la obra:

-La estructura cuenta con claros, los más grandes de los cruces Francisco I. Madero, Nacozari y la vía del tren, son apoyos mecánicos llamados trabes tipo Gerber, son metálicos porque como la trabe es muy grande estamos librando casi 50 metros entre columna y columna, y si se hacía una estructura de concreto iba a resultar con mayor peso y mayor tamaño y significaba una cimentación aún mayor -indicó.

Hizo mención que la estructura metálica está compuesta por cuatro o seis trabes que van unidas a unos extremos que se llaman ménsulas.

-Si observan el extremo del cabezal, esas cuatro trabes tienen mayor altura que las centrales. Entonces este escalonamiento, que es importante que vean para aquel que no conoce pudiera pensar que es un desplazamiento de la estructura, cosa que no es cierto -completó.

Y precisó se está retirando la madera que se usó para la estructura de concreto, por lo cual todavía hay restos de madera, pero al tirarlas al suelo generó un ruido estruendoso, y recalcó que lo señalado por Zavala Salazar es una mala apreciación por no preguntar.