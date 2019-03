Distribuidor Vial es seguro; cayó reboco

Derrumbe de material, reboco reseco que se desprendió de las juntas de dilatación (…) la infraestructura nunca cerró el paso y continúa funcionando sin mayor problema

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), desmintió daños a la infraestructura del Distribuidor Vial de la avenida Gobernadores con Ría, y aclaró que sí hubo caída de material, pero se debió al concreto que resbala de las Juntas de Dilatación que están ubicadas cada 30 metros a lo largo del puente, estas funcionan para que no haya fricción en los trabes y funcione de manera integral, por lo que el titular de la dependencia, Edilberto Buenfil Montalvo, pidió a los campechanos no alarmarse y sobre todo, no dejarse llevar con información incorrecta que sólo busca generar pánico.

Fue poco después del medio día cuando se recibió el reporte de propios agentes de vialidad que fueron testigos de cómo una pequeña cantidad de material cayó sobre la avenida Gobernadores, no se cayó a pedazo ni se desmoronó tal como lo mencionaron algunas páginas informativas con tal de buscar crear conflicto y pánico entre los ciudadanos, muestra de ello fue que el paso no se cerró y mientras los vehículos continuaron su curso no pasó a nada más.

Ante ello, el secretario de Obras Públicas de Campeche aseguró que se dieron a la tarea de notificar a la empresa encargada de realizar la construcción, así como a personal de la propia Secretaría para verificar lo ocurrido en el encuentro de carriles entre la avenida Gobernadores y la Ría, mismo cruce en el que inician las juntas de dilatación, técnica de Infraestructura explicada renglones arriba y mismos que tienen una función muy importante en la infraestructura pública actualmente de acuerdo a la calidad de los materiales, los factores climatológicos así como la movilidad urbana de los campechanos.

Como todo obra, el funcionario estatal explicó que hay excedente de material, sobre todo en este tipo de coyunturas, pues son las zonas de ensamble de los puentes de circulación para los vehículos, además del descanso de los trabes, los cuales no deben estar unidos directamente con las piezas de este tipo, pues la fricción solo los hubiera roto o cuarteado desde su instalación, razón por la cual llamaron a la empresa para que mandara a sus técnicos y de paso se levantara el reporte junto con las observaciones que se hicieron por parte de la Seduopi, así como los técnicos de la misma, situación que solo queda en realizar correctamente el acabado de concreto en dicha junta.

También explicó que las juntas de dilatación llevan una especie de pivotes o hules de expansión, mismos que deben ser revocados, en este caso, señaló que aparentemente durante el revoco se les resecó el material en cuestión y por ello dio una ilusión de que se estaba desintegrado, ocasionando la caída de unos cuantos residuos sólidos que no representan mayor problema, “por ello es que se hace un llamado a los ciudadanos para que no haya pánico, porque no hay problemas en la estructura del Distribuidor, asimismo se les hace un llamado a esos medios para que no creen pánico y sean responsables de lo que informan”, finalizó.