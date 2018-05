Docentes yucatecos marcharán contra Rolando Zapata

En el marco de los festejos por el Día del Maestro, profesores sindicalizados de los Colegios de Bachilleres exigieron que el Ejecutivo Estatal Rolando Zapata Bello entregue completa su aportación presupuestal para la mejora salarial de los trabajadores.

El secretario general del sindicato, Carlos Abadía Pcheco; la secretaria de asuntos laborales de nivel medio superior, Elvira Caamal Vázquez; el secretario de asuntos laborales de educación básica, Jesús González Cupul; y coordinador de derechos laborales de secundaria, Javier Pacab Santana, ofrecieron una rueda de prensa en la que señalaron que el gobierno del Estado aporta menos del 50% que le corresponde asignar para la operación financiera del subsistema Cobay. Y cada vez disminuye su aportación.

Por ejemplo, ene le 2012 aportó el 35%, en el 2017 debía aportar 238 millones de pesos, pero solo dio 77 millones de pesos. Esa diferencia es la que impide que los trabajadores de la Cobay reciban sus sueldos y prestaciones que les corresponden. La falta de dinero hace que les

“mochen” porcentajes de sus prestaciones y que no les paguen el sueldo del Tabulador III, que no paguen a tiempo y que no paguen a tiempo el quinquenio.

El 9 de marzo pasado el Sitem entregó un pliego petitorio al Gobierno del Estado y en virtud de que el 4 de Junio del año en curso deben de renovar el Contrato Colectivo de Trabajo exigen que resuelvan sus peticiones en beneficio de sus 800 agremiados y de los 2 mil 300 trabajadores del subsistema del Cobay. Para reiterar sus demandas, el Sitem programa para este próximo sábado un platón frente al Palacio de Gobierno a partir de las 10 de la mañana, con integrantes del Comité Estatal, representantes y delegados del las escuelas.