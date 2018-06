“¡Rolando nos robó!”, gritan maestros a gobernador yucateco

MÉRIDA, Yucatán.- Varios docentes se manifestaron para exigir que les sean asignadas más horas frente a grupo y un incremento salarial del 35 por ciento que se ganaron como parte de la evaluación producto de la reforma educativa, estos docentes se manifestaron frente a la sede del poder ejecutivo estatal donde gritaban consignas como ¡Rolando nos robó, Rolando nos mintió!

Los inconformes acusaron al ex secretario de educación Víctor Caballero Durán de haberlos engañado, toda vez que se comprometió a cumplirles con los estímulos que la ley marca, sin embargo se fue de candidato y no les dio nada. Los afectados exigían ser atendidos por el todavía gobernador Rolando Zapata Bello para liberar la calle 61 que bloquearon por horas.

Minerva Gómez Garma, docente afectada por el no cumplimiento de las autoridades, lamentó las omisiones del actual gobierno a la vez que exclamó en la puerta de la sede del poder ejecutivo estatal que su progenitora dio clases a la madre del mandatario estatal en la normal, por lo que repudió el trato de limosnero que la administración estatal le da a todos los docentes.

“Estamos aquí porque nos ofrecieron 35 por ciento si nos evaluábamos y aprobamos yo soy el segundo lugar en el estado de Yucatán y no me parece justo que me traten como una limosnera, tengo licenciatura, tengo maestría, tengo más preparación que el licenciado Víctor Caballero, tengo más educación que él, así que nos cumpla“, estableció.

Una maestra inconforme aseguró, es mentira que los maestros evaluados por la reforma son los mejores pagados, pues hay profesores que ganan muy poco.

“Yo no sé cómo la Secretaria de Educación se llenó la boca, cuando hizo su dichosa reforma, para decir que hay maestros que ganan hasta 15 mil pesos, es mentira tenemos maestros que ganan 800 pesos a la quincena“, denunció.