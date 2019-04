El Domingo de Pascua, un rayo de esperanza

La Resurrección de Jesucristo es el significado de que Dios nos ha liberado de la esclavitud más profunda: la esclavitud de la muerte, asegura el obispo durante la misa dominical

Como cada domingo, decenas de fieles católicos participaron en la ceremonia eucarística presidida por el Obispo José Francisco González González en la Santa Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Purísima Concepción”.

Durante la homilía, monseñor destacó que luego de celebrar la Semana Santa, el Domingo de Pascua llega como un rayo de esperanza, pues la grey católica ha vivido cerca la muerte de Jesús y a través de esta hacemos memoria de todas las muertes que hemos vivido una vez en la vida.

“Las muertes que vivimos día a día en nuestras personas, en nuestras familias, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo. La guerra y la injusticia son muerte. Pero también lo son las enfermedades y el egoísmo, los rencores y los odios, que nos comen por dentro y van minando nuestra vitalidad. Tantas son las muertes que nos rodean que a veces podemos llegar a pensar que no tenemos futuro, que no hay salida. Parece que el hombre está definitivamente metido en un laberinto que no tiene más salida que la desesperación o, lo que es lo mismo, la muerte”, refirió.

Sin embargo, con la Resurrección de Jesucristo todo toma un nuevo significado, pues si Jesús ha resucitado, entonces es que Dios nos ha liberado de la esclavitud más profunda: la esclavitud de la muerte, “en Pascua y ante el sepulcro vacío, los que creemos en Jesús comprendemos que no cabe en nuestras vidas lugar para la desesperación. Somos en adelante hombres y mujeres de esperanza”.

José Francisco González subrayó que la Resurrección de Jesús nos compromete con la esperanza y nos llama a trabajar por crear esperanza a nuestro alrededor y con nuestra forma de comportarnos día a día.