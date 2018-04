El don del Espíritu Santo es un regalo de vida: GG

Ayer, la grey católica, en el Segundo Domingo de Pascua, celebró la Divina Misericordia, un festejo que forma parte del calendario de la Iglesia por impulso del Papa Juan Pablo II en el año 2000, por ello, la celebración eucarística oficiada por el obispo, José Francisco González González, en la Catedral campechana, se dedicó a los dones pre pascuales que dejó Dios para sus hijos.

Durante la homilía, pidió a la feligresía vivir con estos regalos, la paz, la alegría, la misión, el Espíritu Santo, el perdón de los pecados y la fe, pues así, la presencia de Cristo resucitado se manifiesta como consecuencias luminosas que han venido a vencer las tinieblas.

Reconoció que hoy en día la gente no cree sin antes ver, a pesar que otras personas platican y demuestran las maravillas que reciben cuando viven su amor y fe en Dios, demostrando así que existe.

Los comparó con Santo Tomás de Aquino, quien decía “hasta no ver, no creer”, y cuando se le apareció Jesús crucificado y resucitado, y le pidió que extendiera su mano no siguió dudando, pero le dejó y ha dejado claro el Padre Celestial que es más dichoso el que cree sin ver, dando paso ahí al don pre Pascual que es la fe.

De igual forma, recalcó que la primera consecuencia en que se vive la Pascua es la paz, seguidamente la alegría que es una transformación de sentimientos donde el rostro se llena de luz por la presencia de Jesús, aquel que venció la muerte y la tristeza.

Asimismo, mencionó que el don de la misión lo ha dejado Jesús para replicar lo que él hizo, “así como el Padre me ha enviado, nosotros no podemos pertenecer a la Iglesia sin participar de su misión; como el Padre me ha enviado, ustedes también vayan y hagan presencia del Reino”.

Refirió que el don del Espíritu Santo es un regalo de vida, santificador, planificador y de la vida de Dios, en ese sentido, todo católico debe ser templo del Espíritu Santo. Finalmente, el perdón de los pecados es obra de Dios y solamente él los perdona, sin embargo, dejó de manifiesto que de alguna manera este actuar tenga una mediación humana a través de los sacerdotes.