Dotar de agua a ciudadanos es un derecho

Ante la amenaza del Ayuntamiento de Campeche de cortar el servicio de agua a quien no pague, el diputado Álvar Ortiz Azar hizo un llamado a buscar los mecanismos para que los ciudadanos cubran su adeudo.

“Esas no son las formas, pueden haber maneras para hacer que la gente coopere; la gente sabe que tiene que pagar, la gente hace el esfuerzo todos los días para cumplir con el pago de impuestos y responsabilidades”, señaló.

En entrevista, consideró que la autoridad municipal debe ser consciente de que no es que los ciudadanos no quieran cumplir, y seguir con sus campañas de descuentos y otras facilidades de pago.

“De cortarles el agua a los ciudadanos, privar del vital líquido a familias en sus hogares puede ocasionar graves problemas de salud, principalmente, sobre todo con las altas temperaturas que se registran en esta temporada”.

Tras recalcar que el agua es un derecho humano indispensable, pidió a quienes están al frente del Ayuntamiento a reconsiderar esos factores para no actuar de manera irresponsable.

“Al principio de esta administración municipal, me acuerdo de un discurso muy lindo que decía que por el buen trabajo y las buenas acciones, la gente solita iba a contribuir. Después de cinco meses, vemos que no hay nada de nada, ahora quiere que la gente contribuya porque si no lo hace les cierra el suministro de agua”, puntualizó.

Dijo que no hay congruencia entre el dicho y las acciones. “El dotar de agua es un derecho humano y universal. Al final del día, es algo que no se puede permitir y seguramente de actuar de esa manera, acarreará manifestaciones e inconformidades”, manifestó.

Advirtió que si habitantes del Distrito 4 necesitan de apoyo, acudirá a respaldarlos, sin duda alguna.

Finalmente, señaló que los vecinos de la demarcación que representa le han externado la deficiencia en los servicios públicos, por lo que se ha tomado a la tarea de hacer el trabajo que le corresponde al Ayuntamiento de Campeche, pero no hace.