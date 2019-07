Recibe Premio Campeche el Dr. Rafael Ruiz Rodríguez

Gobernador Carlos Miguel Aysa González entrega el galardón y reconoce labor humanitaria del cirujano

“Soy solamente una semilla en esta gran playa de gente que ha dedicado su vida al servicio de los pacientes de labio y paladar hendido”, señaló el doctor Rafael Ruiz Rodríguez tras recibir del gobernador Carlos Miguel Aysa González, el Premio Campeche 2019, en reconocimiento a su labor humanitaria como cofundador y coordinador del Programa de Labio y Paladar Hendido, que en 39 años ha realizado 12 mil intervenciones quirúrgicas.

Ante cientos de personas que se dieron cita en el Teatro de la Ciudad, “Francisco de Paula Toro”, el galardonado expresó su reconocimiento al Gobierno de Campeche y al Sistema DIF estatal por mantener vigente el programa que inició en 1980, así como al enorme grupo de personas entre doctores, enfermeros y anestesiólogos que han dedicado su vida a atender a miles de pacientes.

-Han sido muchas las personas que se han involucrado, el sistema DIF siempre ha sido extraordinariamente bueno con nosotros y sin la participación de ellos nada de esto hubiera sido posible -expuso el cirujano dentista durante la ceremonia en la que estuvo presente la esposa del mandatario estatal, Victoria Damas de Aysa, y los presidentes de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, y del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Chuc López.

Ruiz Rodríguez resaltó que el Programa de Labio y Paladar Hendido es uno de los que, en el mundo, reportan la más baja incidencia en morbi-mortalidad; además ha sido replicado en otras entidades de México y países de América como Venezuela, Colombia, Ecuador, e incluso, durante 14 años, ha estado presente en comunidades del territorio Palestino.

-Me llena de gran orgullo, de gran emoción y de gran satisfacción poder servir a la humanidad en la forma en que lo hemos hecho; me siento profundamente agradecido al igual que con mi familia, porque la he dejado durante muchos años para ir a operar gratis a muchas comunidades.

Dijo que en Campeche están su familia y sus verdaderos amigos, ya que, aunque nació en el DF, se enamoró del estado y de su gente extraordinaria que lo ha aceptado con enorme cariño como un campechano más: “No tuve la bendición de nacer aquí, pero le pido a Dios que me dé la oportunidad de morir en Campeche, porque es la tierra que más amo”.

Emocionado, Ruiz Rodríguez resaltó que ha sido el único estado que ha dado seguimiento integral a todos los casos atendidos, al tiempo que reconoció al doctor Gonzalo Bojórquez Risueño por ser el encargado de dar atención de ortodoncia a los pacientes.

Luego de imponer la medalla y hacer entrega del pergamino acompañado de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Aysa González reconoció que el doctor Ruiz Rodríguez es un ciudadano excepcional, un hombre que hizo de su trabajo una pasión y una forma de brindarle nuevas razones de vida a miles de seres humanos.

-Un ciudadano que, en la humildad profesional, ha reflejado la grandeza de la bondad; una generosidad creciente porque quien más da, más agranda su capacidad de ayudar, y precisamente nuestro galardonado es un hombre que lo ha dado todo en cada uno de sus actos -mencionó.

El jefe del Ejecutivo estatal resaltó que el galardonado demuestra que para el alma benefactora no existen fronteras, pues son miles de personas que hoy llevan, en su alegre sonrisa, el amor de las manos prodigiosas del doctor, quien también ha transmitido sus conocimientos por medio de artículos especializados y aportaciones editoriales, dejando constancia de un legado profesional nutrido de los más profundos principios y valores éticos.

Después de que se proyectó un video sobre la trayectoria del premiado, la mantenedora de la ceremonia y beneficiaria del Programa de Labio y Paladar Hendido, Natalie Marisol Grajales Loeza, destacó la gran labor altruista del doctor Rafael Ruiz Rodríguez.

El ganador del Premio Campeche 2019 es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, con especialidad en cirugía oral y maxilofacial; coordinador del Programa de Cirugía Extramuros de la Facultad de Odontología de la máxima casa de estudios del país; miembro de las asociaciones mexicana, americana e internacional de cirugía oral y maxilofacial, y honorario de las sociedades venezolana, colombiana, ecuatoriana y boliviana de la especialidad.

En 1980, Rafael Ruiz fue nombrado coordinador operativo del programa de ayuda para pacientes con labio y paladar hendido, mismo que fue impulsado por la UNAM, el Sistema DIF estatal, en ese entonces presidido por la señora Dolores Lanz de Echeverría, y la Universidad Autónoma del Sudeste hoy de Campeche.

En la ceremonia de entrega estuvo presente la esposa del galardonado, María Luisa Velázquez Mendoza y sus hijas, Lorena y María Luisa Ruiz Velázquez, y el secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López.