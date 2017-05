No hay duda de que PRI ganará a los falsos mesías: Moreno C.

Ante los simuladores profesionales, el PRI cuenta con un partido de militantes reales, “porque el PRI tiene siglas y tiene historia frente a los partidos que parecen club de políticos. El PRI ya conoce dónde está la corrupción, dónde está la impunidad y conoce a los que quieren engañar al pueblo de México, cometiendo irresponsabilidades”, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas durante rindieron protesta al Comité Directivo Estatal y Comités Directivos Municipales de la CNOP, acompañado del dirigente nacional, Arturo Zamora Jiménez

– Esos falsos mesías no tienen proyecto, no tienen idea para gobernar este país. No tengan la menor duda que les vamos ganar. Les ganamos en el 2012 y le vamos a ganar la Presidencia de la Republica en el 2018. Los que están ahí afuera nos quieren convencer de que el PRI no es competitivo para el 2018, pero lo dicen porque nos temen- señaló.

Moreno Cárdenas mencionó que el Revolucionario Institucional es el partido con más diputados locales, presidentes municipales y la mayoría de gobernadores del país: “El PRI sabe ganar y perder, pero lo más importante es que sabe levantarse y ganar elecciones. El reto es grande pero no tengan la menor duda que el PRI es un partido con experiencia, con juventud, por lo que ganará las elecciones del 2018”.

Por su parte, Arturo Zamora Jiménez, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, convocó a los cenopistas a involucrarse en la preparación de los trabajos de este sector rumbo a la XXII Asamblea Nacional del PRI, trabajando en unidad con la ciudadanía para lograr la transformación del partido.

Garantizó absoluta libertad de expresión en los trabajos de la CNOP, rumbo a la Asamblea Nacional del PRI.

Zamora agregó que la Asamblea Nacional “será una gran oportunidad de plantear qué tipo de partido queremos y qué cambios proponemos para actualizarlo a la dinámica de la sociedad y a la diversidad de las regiones del país”.

– Con unidad e inclusión ciudadana, trabajaremos con vista a las reuniones estatales de la CNOP y la XXII Asamblea Nacional, para consolidar nuestra Confederación y continuar la transformación de nuestro partido- remató.

El líder estatal de la CNOP, Fredy Martínez Quijano, se comprometió a redoblar esfuerzos y fortalecer al sector popular en Campeche para llegar bien preparados a la elección de 2018.

Dijo que el nuevo Comité Estatal y los municipales están conformado por priistas y cenopistas comprometidos con las causas sociales: “Las 17 mujeres y 29 hombres que tomaron protesta son ejemplo y gente dispuesta a construir un mejor sector, un mejor estado, un mejor partido, creando una nueva era política del país”.