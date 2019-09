Educación, en problemas por recortes

La Federación no ha cumplido con “Escuelas de tiempo completo”, así como con los subsistemas Cecyte, Cobach e Icatcam

El recorte presupuestal al programa de “Escuelas de Tiempo Completo” y todo lo relacionado con el sector educativo, debe ser discutido y valorado, ya que este año el rubro ha sufrido una disminución del 35 por ciento en todos sus programas federales y los bachilleratos se han enfrentado a una serie de problemas debido a que la Federación no ha cumplido con la aportación de recursos para el pago de aguinaldos y operatividad de las escuelas, señaló el titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Ricardo Medina Farfán.

-Ojalá que no se concrete; como toda propuesta, esperamos que se discuta y se valore, y al contrario, el tema educativo no sufra ningún recorte, ya en este año tuvimos una serie de recortes; 35 por ciento en todos los programas federales educativos y en el caso de aportaciones y organismos, ustedes ven que tenemos un problema con los bachilleratos con el Cecytes y Colegios de Bachilleres, donde ya se dieron paros –recordó.

El funcionario estatal reiteró que la Federación no está aportado los recursos para el pago de aguinaldos, el estado tiene su parte, que es el 50 por ciento ambos organismos como el Cecytec, Cobacam, Icatcam; el 50 por ciento de los recursos proviene del Estado y la otra parte de la Federación.

-La parte estatal está considerada, la tenemos disponible, pero no la podemos otorgar en tanto, ya que no hay un convenio que otorga ese recurso.

Explicó que esta problemática surgió a raíz de estos recortes en el sector educativo y por lo cual, esperan que en este nuevo año fiscal no haya necesidad de padecer este tipo de situaciones que afectan a los maestros y alumnos.

Precisó que Escuelas de Tiempo Completo es un programa importante, porque precisamente impacta a los planteles educativos de alta marginación y que por lógica necesitan este tipo de apoyos de suministro de alimentación.

Indicó que durante esta administración estatal, más de 168 escuelas telesecundarias del Estado se han visto beneficiadas con este programa y en general, poco más de 600 centros escolares, de estos 300 cuentan con alimentación.

-El programa es importante porque permite entonces, no solamente que los chicos puedan tener una alimentación nutritiva y saludable, sino al mismo tiempo que puedan aprender, porque nadie puede aprender si tiene hambre. Entonces ojalá eso no ocurra y no nos impacte -apuntó.