Educación, llave para generación de crecimiento y desarrollo: AMC

Entrega Gobernador Doctorado Honoris Causa al académico y político Juan Ramón de la fuente

Creemos en la educación como la gran llave maestra que abre las puertas a la democracia, al crecimiento y al desarrollo, y no en el pretendido nacionalismo que representa retroceso y estatismo para México, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas durante la sesión solemne del Consejo Superior del Instituto Campechano en la que fue condecorado con el Doctorado Honoris Causa, el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, ex secretario de Salud federal y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el evento, el mandatario estatal consideró importante mantener cerrada la puerta al populismo y abrir más que nunca la puerta a la democracia, fortaleciéndola sobre todo con una mayor transparencia, un combate más efectivo de la corrupción, el impulso de una cruzada de gran calado contra la impunidad y el establecimiento de bases educativas y económicas más sólidas que sean como vacunas contra la delincuencia.

Dijo que impulsando esos temas torales, México se convertirá en un estado democrático y de derecho indestructible; con la fuerza moral y jurídica suficiente para hacer valer la ley en todo lugar y en todo momento (Más información, página 3).