Ejecutivo entrega a Congreso iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para 2018

Con fundamento en el artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, el Poder Ejecutivo hizo entrega en tiempo y forma al Congreso del Estado, de las Iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos, ambas para el ejercicio fiscal 2018, informó, el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lanz.

Méndez Lanz detalló que el viernes por la noche, la secretaria de Finanzas, América Azar Pérez, hizo entrega de las Iniciativas de Ley a la Secretaría General del Congreso del Estado, dos días antes de la fecha estipulada dentro de la Ley.

Por su parte, la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, América Azar Pérez, confirmó que hubo un incremento favorable al presupuesto estatal así como a las participaciones federales.

-El presupuesto está un poco por arriba en comparación con el año pasado, gracias a Dios estamos en mejores condiciones y los movimientos que se hagan dentro de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos dependerá de los diputados -acotó.

En entrevista, mencionó que aunque la fecha límite para entregar el paquete fiscal del Gobierno del Estado era el 19 de noviembre, por ser día inhábil se adelantó y de esa forma, el Ejecutivo cumplió en tiempo y forma este 17 de noviembre.

Sin dar detalles o cifras, señaló que la información se subirá a la gaceta parlamentaria y será analizada por los diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, “y no me gustaría dar una información hasta que ellos la vean”, agregó.

Destacó que las prioridades en el presupuesto y los esfuerzos se dirigirán al sector de educación, salud, seguridad pública y los programas sociales del Gobierno del Estado en beneficio de quienes más lo necesitan.

En cuanto a los candados de los programas sociales durante el proceso electoral, mencionó que eso ya no entra en el ámbito de competencia de sus labores, sino a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), que encabeza Jorge Chanona Echeverría.

Destacó que en breve se subirá la información a la página de transparencia del Gobierno del Estado para el pleno ejercicio de máxima difusión y rendición de cuentas.

Respecto del aumento en las participaciones federales, indicó que en los documentos entregados al Congreso del Estado viene incluida toda la información correspondiente, pero, adelantó que “hubo una pequeña alza, pro todavía tenemos a finales de año lo es que la emisión del PIB estatal por parte del INEGI y se hace una nueva calendarización de dichas participaciones. No tenemos una certeza de cómo quedarían”, concluyó.

Sobre el proceso que sigue, Méndez Lanz indicó que una vez recepcionadas las Leyes, se buscará en días próximos una reunión con la titular de la Secretaría de Finanzas y otros integrantes del gabinete, esto a fin de poder ampliar la información entregada, para entender mejor como están planteando los presupuestos.

-Tenemos el compromiso de continuar dándole buenos resultado a los campechanos, velando siempre por la transparencia en la ejecución de los recursos, revisaremos como viene este año el paquete económico del estado, como siempre con mucha responsabilidad para que sea beneficiada la sociedad.