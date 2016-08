El martes, listo expediente del puente de “La Unidad”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Reitera Gobernador que la obra quedará lista en 2018; costará $1,500 Mills.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que el próximo 30 de agosto se reunirán representantes del Gobierno del Estado, Gobierno de la República, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) para dejar listo el expediente técnico del Puente de la Unidad y poder iniciar la obra.

En ese sentido, y luego de que la empresa Tradeco fue demandada por incumplimiento, el mandatario estatal subrayó que el Puente de la Unidad fue una obra de gestión de inicio, un compromiso presidencial.

-Es una verdad clara, cuando llegamos no tenían el proyecto claro, no había el compromiso, digamos, no solo técnico, legal, que estuviera en un documento. Todo este tiempo, este tiempo que tuvimos fue de pura gestión, de adecuar los documentos, de gestionar para que tuviéramos las concesiones aquí en el Estado; de tener el estudio claro de cómo íbamos a quedar cada uno de los actores responsables de la obra con nuestra responsabilidad.

Asimismo, reiteró que se iniciará la construcción del Puente de la Unidad y se va a inaugurar en el 2018 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Dijo, es de gran importancia no sólo darle prioridad a la mano de obra local, sino garantizar que las empresas sean las mejores y los concursos de licitación transparentes y abiertos, para que las obras sean de calidad en beneficio de los campechanos.

Por otra parte, hizo mención de que la firma de convenio con el Instituto Tecnológico de Campeche permitirá garantizar la participación de la vinculación, la triple hélice para el desarrollo.

“El sector Gobierno, el sector educativo, la iniciativa privada, para generar el desarrollo y el trabajo y aquí, teniendo la capacitación y la preparación de nuestros jóvenes, en este importante polo de desarrollo que debemos de impulsar, que es la pesca, que es la acuacultura; que es el compromiso que tenemos y el Instituto Tecnológico de Campeche tiene grandes profesionistas que vamos a ocupar para darles oportunidades a todos los campechanos”.

En cuanto al interés de una empresa japonesa para instalar una planta de etanol, el gobernador puntualizó que se ha tenido acercamiento con más de 53 empresas de todo tipo, entre nacionales e internacionales, pero como ha dicho en otras ocasiones, dijo, “no anunciaremos en el Gobierno nada que no esté amarrado para que sea una realidad”.