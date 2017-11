Elaboración de “pibipollos”, tradición que une familias en torno a los muertos

Como cada año, la familia Yeh Ehuán preparó el tradicional “pi” acompañados de amigos; este año, la cooperación de estos campechanos, que aún conservan sus tradiciones, sirvió para preparar 25 manjares para al menos 60 personas que integran este núcleo familiar y que es en honor a la matriarca de la familia.

“Tradición que rompió fronteras y desde hace años une a la familia tanto como la Navidad, el “pibipollo” es un arte culinario que no se estudia y sí se aprende con el paso de los años”, expresó la familia Yeh Ehuán durante la preparación de los tradicionales “pibipollos” enterrados, los cuales aprecian el día por las enseñanzas, la convivencia y el disfrute para degustar el manjar tradicional e histórico de Campeche.

La familia del sacerdote José Luis Yeh Ehuán, famoso por su visión del catolicismo y no del fanatismo, así como de la inclusión de tradiciones que se han convertido en fe de todas las familias campechanas y como este y sus hermanas señalaron, “cuando nos crían con amor, cariño, comprensión se hacen buenos cimientos en las personas, y a eso se le suma la enseñanza de las tradiciones, el vínculo familiar forja una ruta de tradiciones que se deben respetar”.

Estas son las fronteras que se rompieron con la preparación del “pibipollo” en la familia Yeh Ehuán, pues lo preparan desde hace más de 40 años y el único día en el que no se participó en la preparación fue el año en que murió la progenitora de los hermanos; sin embargo, el párroco afirmó que no fue necesario no prepararlos ese día, ya que los amigos de la familia conocen el tradicionalismo familiar y ese día comieron “pibipollos” preparados por otras manos.

Asimismo, todos juntos relataban historias y el proceso de preparación el cual comienza con una semana de antelación para ir viendo los ingredientes, despolvar los trastes especiales en donde se van a poner, juntar la leña que calentarán las piedras que cocinarán el manjar maya, para que el día 1 de noviembre, a muy temprana hora, abran un hueco de al menos dos metros de longitud con medio metro de profundidad, en el caso que solo sea la familia que participará en el festín.

Así se preparan al menos 6 “pibipollos” contando el de la mesa especial o principal, el cual se coloca en el altar de los seres queridos de la familia que no se encuentran más entre ellos, preparado con lo mejor de los ingredientes y de las partes de la gallina, el mejor preparado y el más rico, así como lo considera la familia, el que lleva todo el amor y cariño como si lo estuvieran preparando con la madre de todos.

Según relataron los integrantes de la familia, la matriarca les pedía el Día de Muertos que la ayudaran a preparar los “pibipollos”, desde el escogimiento de los ingredientes en el mercado y la búsqueda de la leña, hasta la manufactura, la cual incluye amasar, preparar la carne, cortar las verduras e irlas colocando como se deben en el manjar que se iría a degustar después de la misa de las 13:00 horas, para que a las 14:00 horas fueran a desenterrar los pibipollos que deberían estar listos, no sin antes colocar el “pibipollo” principal en el altar.

Yeh Ehuán, destacó que el “pibipollo” tiene que estar hecho con nixtamal de maíz nuevo o la última cosecha del ciclo, pues así se acostumbra en las tradiciones mayas, pueden hacerlos en refractarios o los tradicionales formando el molde con las manos para luego rellenarlos, colocarles la tapa y envolverlos en las hojas de plátano necesarias para que tengan el aroma y sabor externo característicos de estas fechas.

Uno de los problemas que encontraron este año, son los precios, pues a comparación del 2016 aumentaron los precios de las carnes, las verduras, incluso, de la masa, por lo que no se hizo la misma cantidad de pibipollos, “al final de todo, lo importante es venerar a nuestros fieles difuntos, disfrutar del día y de la comida tan especial que se prepara con el esfuerzo y manos de todos”.

Desde el tomate que aumentó el precio en un 100% a comparación del año pasado, el cual quedó en 20 pesos el kilo, hasta las carnes que cada vez suben de precio, motivo por el cual el tradicional “pibipollo” que se prepara con pollo o gallina ha sufrido modificaciones al prepararse con puerco y otras especies, como aquellos que han inventado el “pi” relleno de jamón y queso, el de pulpo o el de chaya con xpelón.

LAS VIVENCIAS CUENTAN, SE HACEN CON CARIÑO Y AMOR O TE OBLIGAN A QUE SE HAGA ASÍ

Y no, no es un pedimento o hay registros de esto, cada comida como las del diario aunque no sean días festivos, para que tengan el sabor y resultado esperado se deben preparar con amor y cariño hacia los familiares, es así que en estas fechas todo lo que se haga se debe hacer con la misma ternura con la que una madre preparaba la comida y en el caso de la familia Yeh Ehuán, relataron que en una ocasión hubo un pequeño altercado por una toma de decisión y de la nada se rompió un block.

Consideraron que la situación se presentó como símbolo de que alguien querido estaba presente y no debían continuar con una discusión sin sentido y seguir preparando los “pibipollos” con la misma armonía que los ha caracterizado, convirtiéndose en un momento especial más para la familia ya que fue como un regaño de su madre (q.e.p.d.) para que dejaran los reclamos a un lado.

De igual manera, mencionaron que cada vez más los sobrinos, hermanos, cuñados y demás integrantes de la familia han puesto de su parte para que la tradición familiar de celebrar a sus fieles difuntos continúe, ya que a la casa del matriarcado se acercan todos sin distingo para empezar desde temprana hora con la preparación de todo ya que las mismas mujeres de la familia llevan el maíz nuevo nixtamalizado para molerlo y tengan la masa necesaria para los “pibipollos” de todos.

También hicieron mención a las alteraciones que se han hecho con el paso del tiempo, en el momento en que antes de que hubiera un malecón tan bonito en la ciudad, el mangle llegaba hasta donde hoy está la Cruz Roja, un poco más al interior del Camino Real, por lo que el calentamiento de las piedras especiales que se utilizan para cocinar los “pibis” se hacía con mangle verde, mucho antes que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) existiera siquiera.

Los cortes del mangle se hacían durante la última luna llena cercana al Día de Muertos, por azares del destino y según las creencias de los astros en los mayas, estos tallos del mangle eran perfectos para realizar la hoguera bajo tierra que ya era común para cocinar el “pibipollo”, con dicha mención se hizo referencia igual a que antes no había problema con las podas del mangle y fue durante el relleno del malecón de Campeche con el que se acabó con grandes extensiones del mismo.

“Cada que se prepara, la fe y las ganas de refrendarle a nuestros seres queridos lo que hicieron por la familia, es lo que hace que se sienta la presencia aquí con nosotros, es mejor lidiar con los problemas alejados de esta zona en casa que aquí con la familia, pues nos reunimos para celebrar y no para pelear”, señaló el presbítero acompañado de su familia.

NO HAY DISCREPANCIA, SOLO SINCRETISMO RELIGIOSO ANTE ESTAS FECHAS

José Luis Yeh Ehuán, destacó que la crianza de sus padres no se ha peleado con el catolicismo pues aunque se celebre el Día de Muertos con una preparación de lo más tradicional según los mayas, el catolicismo tiene un punto donde defiende dicha tradición por la situación y mito en torno al Día de Muertos, con esta tradición ni la Iglesia se mete, no por temor, sino porque en teoría, es el mismo objetivo.

A esto lo denominaron como sincretismo religioso, pues no se opone a celebrar una tradición maya debido al valor que tiene como tradición y la fe que hay en la teología de los difuntos en la vida de los antepasados, solo que ahora también se hacen las misas en los cementerios y hay quienes asisten a la iglesia para dar gracias que sus fieles difuntos, o incluso, hay quienes asisten a los cementerios para hacerle un rezo a sus difuntos.

“No hay ningún pleito, solo seguimos tradiciones, tradiciones que nos han inculcado desde pequeños a todos y queremos continuar con el legado de nuestra madre”, señalaba con una sonrisa mientras se disponía a sacar los “pibipollos” a eso de las 14:30 horas en compañía de sus hermanos, sobrinos y cuñadas, pues era la hora de la comida y de colocar el “pibipollo” especial en el altar dedicado a sus padres.

Pero no todo terminó aquí, comentaron que el famoso “Bix” se hace dentro de 8 días, por lo que es la misma rutina de preparación del “pibipollo” para que, además, se haga una comida especial con pibipollos, tamales torteados y colados al final del mes como despedida de las ánimas familiares que cuidaron por todo el mes la vivienda de a quienes les hicieron la ofrenda.