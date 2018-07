*En Campeche se vivió una elección ejemplar: AMC *Al que esté molesto con los resultados, que tome un té de tila o manzanilla

Hoy, las elecciones quedaron atrás, hay que ver hacia adelante, expresó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, tras señalar que “hay que pensar en Campeche y cuando la autoridad electoral determine a todas las autoridades ganadoras del proceso, federales, locales, empezaremos a trabajar fuerte y con todo para adelante, y a gestionar”.

Tras destacar que en Campeche se vivió una elección ejemplar, subrayó que la gente eligió y él como dijo desde un principio, será muy respetuoso de la voluntad ciudadana, pero, al que esté molesto con los resultados, le recomendó tomar un té de tila o manzanilla.

Lo anterior, al ser cuestionado en torno a la denuncia conjunta presentada por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MOCI) en supuesta defensa del voto de los ciudadanos e impedir el fraude electoral en Ayuntamientos y diputaciones locales, así como presentar denuncias penales contra consejeros electorales.

En ese sentido, el mandatario estatal recalcó que México y Campeche están en paz, en armonía y los campechanos emitieron su voto en total libertad.

“Y lo más importante es que tuvimos un proceso electoral ejemplar, la gente emitió su voto, es la misma elección… mi reconocimiento a las autoridades electorales, a todos los ciudadanos que participaron pero lo que sí con todo respeto digo, es que no se vale que sólo hay un buen proceso cuando la victoria le favorece a uno y que hay fraude cuando los votos ciudadanos no le corresponden”.

Agregó que las elecciones del pasado 1 de julio fueron elecciones muy grandes y en cada casilla o Consejo Distrital hubo un representante por cada partido político o candidato independiente, así como organismo electorales, pero, en una democracia se pierde o se gana por un voto.

“Y hoy, tendrán que cumplirle a la gente, tendrán que estar cerca de la gente y como lo dije, siempre trabajando en equipo porque a los campechanos nadie nos va a regalar nada”.

Reiteró que a Campeche le va a ir muy bien, porque cuenta con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene un enorme aprecio por el Estado, “y hoy, con la nueva administración pública federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, vamos a trabajar de la mano”, enfatizó.

Recalcó continuará su labor de gestión en beneficio de los campechanos, y convocó a seguir trabajando. “La elección fue el domingo, yo ya traje aquí al secretario de Salud, mañana tengo giras, tenemos trabajo, entonces, hay que darle para adelante. Y para el que esté molesto, un té de Tila o de Manzanilla.

Acompañado por el secretario de Salud, José Narro Robles, quien se encuentra de gira por Campeche, aprovechó para hacer mención de las obras que están proceso, que tienen una inversión de más de 130 millones de pesos, de las cuales, las Unidades Médicas en el Centro de Salud con Servicios Ampliados en Seybaplaya fue por 24 millones.

“Pero algo muy importante, aquí en Seybaplaya no contaban con Rayos X, no contaban con un área para los partos, para que nacieran las niñas y los niños, no contaban con laboratorio, no contaban con ambulancia de primera nueva como en la que hemos invertido”.

Agregó que en su momento presentará a los legisladores federales electos y locales cada uno de los proyectos que necesite el Estado, al igual para contar con el apoyo de la nueva administración federal con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, “necesitaremos todo su apoyo y todo su respaldo para hacer gestiones y para traer más recursos a Campeche. Y que, sin lugar a dudas, va a haber un gran impulso y un gran apoyo al Estado”.

A pregunta expresa, recalcó que en los mensajes que ha dado desde que resultó electo el próximo presidente, ha sido de una relación de trabajo institucional y de respeto.

-Hay un gran compromiso del Sureste por parte de la nueva administración federal y bueno, estamos muy contentos porque tenemos muchos proyectos, vamos a gestionar y a Campeche le va a ir muy bien. Estamos contentos -concluyó.