Eliseo no debe criticar, él hará lo mismo: JIB

El legislador blanquiazul asegura que no traicionó a su partido y exhorta al alcalde panista a buscar el dialogo con el gobernador Carlos Miguel Aysa González para trabajar juntos en beneficio de los campechanos

Al hacer un llamado al alcalde panista, Eliseo Fernández Montufar de buscar acercamiento con el gobernador Carlos Miguel Aysa González en beneficio de los campechanos, porque aún persiste servicios públicos deficientes como alumbrado público y bacheo, el diputado del mismo partido, José Inurreta Borges, lamentó las recientes declaraciones del edil campechano, donde lo llamó traicionero por aprobar la licencia del ex mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas.

“Nosotros no hemos traicionado a nadie, los diputados cumplimos con nuestra obligación constitucional, nadie es traidor por ejercer en plenitud sus facultades, no era ningún secreto la licencia que iba a pedir Alejandro Moreno Cárdenas, estaba en su derecho civil y político de separarse del cargo por ir a buscar otro y de verdad me da tristeza, porque todos saben de la aspiración legítima de Eliseo y entre año y medio estará haciendo lo mismo”, remató.

Dijo estar sorprendido por las declaraciones de Fernández Montufar, pues como panista le da tristeza escuchar esos señalamientos injustos, ya que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) ha defendido siempre al edil y no duda que sea una persona trabajadora como se auto domina ¨El Cumplidor¨, por lo cual reprueban que los hayan llamado traidores.

Insistió, que aprobar la licencia de separación de cargo en búsqueda de otras aspiraciones, es un derecho que tienen todos los políticos y sustentado por la Ley e incluso en el caso de los diputados existen los suplentes y en el caso del ex gobernador AMC el Congreso del Estado está facultado de buscar un sustituto de manera inmediata, para dar certeza a la entidad y no existiera un vacío de poder.

¨Las fracciones parlamentarias lo platicaron y bueno en este caso se le dio la confianza y fue un acuerdo de 32 diputados para el Lic. Aysa, pero esto no es dar cheques en blanco y se va denunciar cuando se tenga que hacer, pero eso no significa que se tiene que estar peleando todas las sesiones y tampoco significa que no se pueda dar acuerdos parlamentarios, lo cual se logró; y no somos traidores por ejercer nuestras facultades, nuestro derecho y sobre todo dar certeza al Estado. Se fue el gobernador hay que nombrar un sustituto y es lo que hicimos”, aclaró.

Por lo cual, le pidió al edil que se calme y así como sostuvo una reunión con “Alito” en su momento, lo haga con el nuevo gobernador, ¨se lo pido al alcalde, se lo pido por favor que lo haga, le pido que se reúna con el gobernador y a trabajar todos juntos de manera coordinada, para sacar adelante este compromiso, no hay súper alcalde, no hay súper diputado, no hay súper gobernador, eso solo existe en los comics”, sostuvo.