Si Eliseo quiere lo mejor para Campeche, que renuncie, señala MSC

“¡Que renuncie! Si Eliseo Fernández quiere lo mejor para Campeche, debe dejar la candidatura, pues el futuro del municipio no está en juego”, aseguró el candidato a diputado federal por el Distrito 01 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Santos Cuituny, mismo que se fundió en un abrazo fraternal con el candidato a alcalde por el PLC, Francisco Portela Chaparro, al encontrarse en la calle 18 de la colonia Prado.

Pese a tener vínculos electorales a nivel federal, el perredista que compite para cargo federal, reprobó la aparición de Eliseo Fernández Montúfar en un audio donde se escucha claramente cómo está preparando el posible desfalco al ayuntamiento de Campeche en caso de llegar a la alcaldía de la capital.

El también presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que solo se hizo referencia en algunos rubros, pero que estos atentan contra la Ley Federal del Trabajador y contra su economía, además de entregar, básicamente, el recurso de los campechanos en bandeja de plata a un empresario que aún se desconoce su identidad, pero que se debe vigilar de cerca.

Destacó que las autoridades debieran fiscalizar de manera inmediata no solo los recursos, sino, también, abrir una investigación directa en contra del candidato panista, pues con los recursos de los campechanos no se juega. Dijo que si hay ex funcionarios y funcionarios que han sido juzgados por peculado y desvío de recursos, entonces es necesario que Fernández Montúfar sea investigado por lo mismo.

También señaló que de ser necesario, los legisladores locales ya debieran iniciar a formular una propuesta que pueda dar certidumbre a los campechanos sobre el uso de recursos, de qué procedencia, entre otros temas, pues no se debe permitir el ingreso de recursos calientes en las campañas electorales, ya que puede ser terrible para la vida política y la sociedad en sí, esto podría traer consecuencias de no investigarse.

Para finalizar, Santos Cuituny alegó que como candidato estaría de acuerdo a que se someta una investigación para todos los candidatos, esto, en detrimento que los recursos externos no son vigilados. Respecto a que si se debería retirar de la contienda el panista, aseveró que si tiene vergüenza y es responsable, debería renunciar a la campaña debido a este escándalo que ya es, incluso, tema nacional.