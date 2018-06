Debe renunciar Eliseo, si tiene vergüenza

Eliseo Fdez., deshonesto e incongruente: Diputados

Como deshonesto e incongruente, calificaron diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), María del Carmen Pérez López y José Guadalupe Guzmán Chi al candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, al comprobarse mediante peritaje que la voz que tanto negó fuera la suya en audio escándalos, sí lo es.

“Es un deshonesto e incongruente, y si bien, finalmente son los ciudadanos quienes decidirán por quién votar este 1 de julio, se va viendo el tipo de persona qué es”, señaló.

Consideró que tras el peritaje que presentaron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CEEC) donde se demostró que los tres audios donde el panista Eliseo Fernández revela y anticipa sus planes de enriquecerse a costa del Ayuntamiento, se burla de los campechanos y dar ganancia a empresas yucatecas, no sufrieron alteración alguna, ni cortes, ni sobregrabaciones y mucho menos montajes de materiales auditivos, deben seguirse los cauces legales.

“Debe existir una denuncia y una investigación por parte del departamento jurídico del INE o la Fepade hasta que haya el dictamen de una autoridad correspondiente”.

En cuanto a las actitudes del abanderado de la coalición “Por Campeche al frente” a la alcaldía de Campeche, reiteró que demuestra que solo se quiere beneficiar a costa del pueblo.

Por su parte, el panalista lamentó que mientras la ciudadanía le brinda su apoyo a ese candidato, éste les devuelva deshonestidad y deslealtad, pensando en beneficios propios y no en beneficio de la ciudadanía.

“La prueba que ya se tiene se debe canalizar a las autoridades electorales, quienes deben actuar y darle seguimiento al peritaje de los audios. La exigencia es para las autoridades electorales, para que actúen en lo consecuente”, puntualizó.

Si debe renunciar o no, dijo, “eso lo determinará la autoridad electoral. Yo, insisto, aquí les corresponderá actuar para definir qué es lo que procede”.

No obstante, manifestó que los audios filtrados de los cuales Fernández Montufar apostó su candidatura a que no era el de la voz, deja en claro el tipo de persona qué es, y no es lo que esperan los campechanos.

DEBE CCEC PRESENTAR DENUNCIA, URGE PANISTA

En tanto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), diputada María Asunción Caballero May, desestimó el interés de integrantes del Centro Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), por haberse dado a la tarea de encargar el peritaje de dichos audios.

“Me extraña que el Consejo Coordinador ahora sí tiene puestas las pilas y ande muy activo en política y se hayan gastado su dinerito, y no se haga mención de quiénes son para hacer ese peritaje. Lo que puedo decir es que el 1 de julio el campechano decidirá con conocimiento de causa quién quiere que sea su próximo alcalde”, expresó.

¿No puede un ciudadano indagar si se trata de un interés común?, se preguntó.

-No, está bien, cada quien su libre expresión o lo que sea. Pero, qué van hacer con eso -cuestionó. Si nada más es mediático, ahí está lo grave. Deben presentar una denuncia -concluyó.