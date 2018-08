Emplea Comuna material de bacheo de mala calidad

La pésima calidad del material de bacheo que utiliza el Ayuntamiento de Campeche, se puso en evidencia en una de las calles con mayor circulación del barrio de Santa Lucía, lo cual ha generado molestia por los mismos vecinos y conductores que tienen que transitar todos los días por la zona.

De acuerdo a vecinos del barrio tradicional, fue hace 8 meses que el personal de la Comuna atendió una de las problemáticas que padecían, ya que era intransitable el lugar por los baches que abundaban en la calle, tomando en cuenta que es de doble sentido.

Pero, lamentablemente, poco les duró el gusto, ya que hace unas semanas la calle volvió a quedar en pésimas condiciones, igual o peor que hace unos meses, pues enormes y profundos huecos vuelven a convertirse en un dolor de cabeza para los vecinos.

La señora Ana Laura Mena, lamentó que el Ayuntamiento utilice material de poca calidad para llevar a cabo acciones de bacheo, ya que ni un año ha pasado de que hayan bacheado, para que la calle se encuentre en mal estado.

“Tanto dinero que gestionan para bacheo y servicios públicos, y no hay mejorías, poquito nos duró una calle digna, yo creo que la lluvia o cualquier cosa no debería ser justificación para que una calle se vea afectada si se supone que utilizan material de calidad, es lamentable porque la calle es de doble sentido, antes ocurrían accidentes por los enormes baches, esperemos que no ocurra lo mismo”, manifestó.

Pidió a la autoridad municipal tomar cartas en el asunto, y antes de que termine su administración el alcalde, Edgar Hernández Hernández, cumpla con brindar servicios de calidad, “aunque si no lo hizo en tres años, menos en un par de meses, seguro se va con las maletas llenas de billetes y nosotros nos quedamos con los baches”.