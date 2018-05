Empleo y seguridad, piden en el XII Distrito

Al hacer una comparación de la familia con la unión de esfuerzos, compromiso y trabajo que realizarán los legisladores federales, el gobernador Alejandro Moreno y el próximo Presidente de la República, Pepe Meade, Rocío Abreu Artiñano sostuvo que todos en equipo, en la suma de esfuerzos trabajarán incansablemente para darle a Campeche y a Carmen, a sus regiones productivas los recursos y los programas para el desarrollo y bienestar a las familias.

“Esto es como en una familia, alguien sale de la casa para buscar el sustento, trabajar fuera y alguien se queda en la casa para administrar el dinero que llega, nosotros decimos que esta parte será para educación, esta otra para alimentación, esta parte para uniformes, esta para salud; lo mismo es en esta gran familia, a Christian, Meade y Dulce Cervera nos va a tocar traer el dinero a la casa y nuestros administradores serán nuestro amigo el gobernador Alejandro Moreno y nuestro próximo presidente municipal Óscar Rosas”, aseveró.

Este viernes, junto con su compañero de fórmula al Senado Christian Castro Bello, del candidato a la alcaldía Óscar Rosas González, a la diputación federal, Dulce Cervera Cetina y de los candidatos a la diputación por el distrito XII y a la presidencia de la junta municipal de Sabancuy, Miguel Aguilar López y Angélica Herrera, respectivamente, la candidata aliancista recibió muestras de adhesión a su candidatura de cientos de habitantes de esta importante región del municipio de Carmen, entre ellos pescadores, ganaderos, productores agrícolas y mujeres, ante quienes se comprometió a realizar la gestión permanente para lograr los recursos federales que se aplicarán para detonar mayor desarrollo de Campeche, de Carmen y de Sabancuy.

“Se necesita la gestión permanente porque allí es donde se buscan los recursos. No crean que los programas lleguen solos, no crean que los programas sociales, de apoyo al campo, de asistencia social y a la educación, la salud e infraestructura llegan solos. Todos esos son programas que vienen emanados de un gobierno priista que ha sido sensible ante la gente y que no vamos a permitir que nadie nos lo venga a quitar, por el contrario hay que crecernos a favor de la ciudadanía, por eso necesitamos ir juntos con ustedes a luchar por la ciudadanía, por las mujeres, por sus hijos y sus familias”.

Ante mujeres de Sabancuy, Abreu Artiñano remarcó que no se trata solamente de ganar las elecciones federales y estatales, sino que se trata de hacerle justicia a Sabancuy y sus habitantes, quienes le solicitaron más empleos y seguridad, que tanta falta hace al pueblo. Se trata de tener el carácter y la fuerza para defenderá nuestra gente, se trata del futuro de nuestro hijos, se trata de ayudar a nuestra comunidad y para eso, dijo, los candidatos necesitan del apoyo de todos, sobre todo para no caer en lo mismo.

“Vean lo que ha pasado, abandono total, falta de capacidad para gestionar, lo único que tienen en la boca es no hay dinero y no se puede. El que no puede, para que se mete, por eso aquí, en la coalición conformada por el PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza, estamos la gente que damos resultados y que vamos a luchar por ustedes”.

En su mensaje reconoció que las mujeres son las mejores promotoras, las que caminan las campañas, las que ponen la cara, las que tocan puertas, las que llevan años y años para llegar y hoy en día con el apoyo de todos, los candidatos de la coalición “Todos por México” y “Campeche para Todos”, ganaran todas las elecciones el próximo 1 de julio.

Abreu Artiñano, siempre acompañada de Christian Castro Bello y de los candidatos de la coalición “Campeche para Todos”, visitó a vecinos de colonias de la cabecera de la Junta Municipal de Sabancuy, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Ganadera Local que aglutina a unos 628 productores con quienes se comprometieron a pugnar por una mayor seguridad en la región y gestionar apoyos para elevar la calidad y productividad del hato ganadero.

De igual forma, visitó la planta procesadora de jaiba denominada “Campeche Bay”, una de las principales generadoras de empleo en la región, no sólo en el proceso industrial, sino en la compra de producto a pescadores locales.

Durante su visita a esta comunidad que realiza su festejo patronal en honor al Señor del Pescador, Abreu Artiñano convivió con las familias y pescadores en las inmediaciones del malecón, desde donde presenció parte del tradicional paseo por mar de la sagrada imagen. Más tarde, se trasladó al poblado de Chekubul, donde sostuvo un encuentro con productores y pobladores de este importante ejido enclavado en la región productora de palma de aceite.