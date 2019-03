Empresas petroleras deben pagar impuestos al Estado

La mayoría de las empresas petroleras con domicilio fiscal en otras entidades pagan sus impuestos en dichas entidades mientras que a Campeche no le dan ningún pago pese a que aquí realizan sus actividades laborales, por lo que es necesario que se legisle para que estas empresas hagan sus retribuciones en él estado, ya que no crece la economía ni el presupuesto, así lo digo Gustavo Novelo Torres, presidente de Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE).

“Creo que es importante que los legisladores federales consideren la verdadera problemática que se tiene, pues pese a que las empresas foráneas muchas veces generan grandes empleos pero ellos al no pagar todos sus impuestos en el municipio no contribuyen para el pago en el gasto público del estado y a su vez hace que las participaciones federales no crezcan de la manera en la que realmente deberían de hacerlo”, apuntó.

“Hay que recordar que en el municipio de Carmen, se concentran muchas empresas más importantes del país y del mundo en materia petrolera, pero de ellas solo la minoría contribuye, pues muchas de ellas solo tienen pequeñas oficinas y sus contribuciones las realizan en la Ciudad de México o en estados como Tabasco o Monterrey y por ello es que esos lugares tienen más beneficios que nosotros siendo la capital petrolera”, añadió.

Consideró necesario que los legisladores federales y estatales promuevan la reforma a las leyes para que las empresas logren pagar sus impuestos en el estado y así Campeche y sobre todo Carmen logren recibir más recursos por parte de la federación.

“Yo creo que es importante que los diputados y senadores de Campeche trabajen en reformas en la ley, pues muchas empresas aunque estén en Carmen y estén ganando grandes contratos millonarios, todo lo que pagan se están yendo a los estados originarios cuando el trabajo es en Carmen, creo que es importante que si el trabajo está en Carmen que los impuestos y la ganancias se queden en Carmen, porque lo que se está haciendo es que con nuestro dinero”, finalizó.