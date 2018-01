Más empresas se ampararían contra impuestos municipales

El alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus se cierra al diálogo con los empresarios carmelitas, que buscan más flexibilidad en la política recaudatoria del Ayuntamiento

Los empresarios y comerciantes carmelitas continuaran presentando amparos en contra de la política recaudatoria del Ayuntamiento de Carmen, ante la negativa del alcalde de entablar diálogo.

Nicolás Martínez Abreu, empresario restaurantero local, que en conjunto con Fernando Millán Castillo y Silvestre Fuentes Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Carmen, han buscado el diálogo con el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

Indicó que este sector productivo debe mantenerse unido ante la precaria situación que se vive actualmente en la isla, sobre todo en aquellos aspectos que perjudican su estabilidad económica.

Recalcó que es decisión de cada uno de los comerciantes locales iniciar un trámite de amparo indirecto en contra de todo acto del Ayuntamiento del Municipio de Carmen por medio de sus dependencias como Gobernación, Protección Civil, etc., pero no descarto que este año se presenten más.

El sector empresarial seguirá buscando el acercamiento con las autoridades para generar un ambiente más flexible en cuanto a impuestos se refiere, pues toda iniciativa de ley debe ser resuelta entre la autoridad municipal y las cámaras comerciales, no de forma unilateral como hasta ahora.

Este 2018 presenta un buen panorama para el sector empresarial, con grandes oportunidades, donde se debe invertir en la capacitación, en la ampliación de las compañías, implementar nuevas estrategias que generen ganancias económicas.

Pero sobre todo, que generen fuentes de empleo que son tan necesarias en la isla para realizar la reactivación económica que tanto se persigue desde hace dos años, pues al darle poder adquisitivo al obrero, todos los comercios de venta de productos o de servicios tendrían un repunte considerablemente bueno.

El objetivo conjunto debe ser impulsar el desarrollo de los sectores productivos del municipio de Carmen, generar crecimiento de las empresas establecidas y atraer nuevas inversiones que dinamicen la economía local.

Por ello, se necesita que las autoridades municipales flexibilicen su política recaudatoria que permita precisamente que el empresario tenga los recursos económicos para invertir, pues si todo se va en impuestos se vuelve un círculo vicioso.

“Si pago demasiado impuesto no puedo invertir, si no puedo invertir no gano dinero y si no gano dinero no puedo pagar impuestos”, señaló el comerciante restaurantero.