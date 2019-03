En 100 días no se pueden resolver todos los problemas

El diputado Ramón Méndez Lanz dice que hay temas pendientes en el gobierno de AMLO, como es el predio de combustibles y tarifas eléctricas

En sus primeros 100 días el nuevo gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede resolver todo, hay temas pendientes como el precio en combustibles y tarifas de energía eléctrica, manifestó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

En entrevista, recalcó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador está sentando las bases en política pública en materia de corrupción, debe ponerse especial atención también en resolver el tema de las guarderías, las reglas de operación de los proyectos productivos, seguridad y salud.

“Comentar que hemos estado atentos a lo que ha sucedido en estos cien días de gobierno con el Presidente. Efectivamente no se pueden resolver las cosas de la noche a la mañana, hay algunos puntos donde estamos de acuerdo como se ha llevado la política nacional, en otros me parece que no ha sido el caso. Sin embargo hay que dar el tiempo suficiente para que las políticas públicas que trae la administración puedan permear en la sociedad, no solamente en algún grupo, sino en general, en toda la sociedad, y particularmente en la economía del país”, precisó.

Destacó que es importante la generación de empleos, que las empresas no solamente puedan estar funcionando dos años sino que sea permanentemente.

“Entonces ha habido una conjunción de temas ahí importantes, incluso vemos como el asunto de los combustibles, vemos el tema de la electricidad, vemos el tema de la seguridad, o sea hay temas pendientes, pero también es cierto que estos primeros cien días son básicos para que el gobierno asiente y ponga claro cuáles son las políticas y el rumbo que va a tomar en los próximos seis años”, indicó.

Recalcó que en materia de seguridad, Campeche fue el primer estado en aprobar la Guardia Nacional y que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas ha hecho un trabajo similar en el combate a la corrupción, “ha ido dejando claro que ese tema debemos de combatirlo permanentemente, y en el caso del Poder Legislativo no ha sido la excepción; entonces hemos caminado en el mismo rumbo, obviamente queremos que se vaya más rápido, pero sí, no podemos decir que bueno todo en 100 días se va a resolver”.

Confió en que el tema de las guarderías se resuelva, al igual que el de las reglas de operación de los proyectos productivos, en materia de seguridad y salud.