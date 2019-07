Se ha atendido a 220 mil jóvenes en 4 años: EAM

En los cuatro años que se tiene de gobierno, se han atendido a poco más de 220 mil jóvenes en todo el Estado, para poder entender lo que piensa y siente la juventud campechana, y así atender las problemáticas de los mismos en los diferentes municipios, afirmó el director del Instituto de la Juventud, Eduardo Arévalo Muñoz.

En entrevista, dijo que ya están trabajando en una estrategia integral de prevención, detección y canalización de posibles casos de suicidios, a fin de que lo pueda entender desde un padre de familia, hasta un profesor.

“Nuestro llamado también es a la familia, si ven que alguien presenta señales que se han dado a conocer por la organización mundial de la salud, es que se acerquen a ellos y platiquen, que conozcan sus necesidades y evitar algún riesgo”, comentó.

Señaló que se está dejando de construir un tejido social, el cual es preocuparse por los demás, por lo que al no preocuparse por otros, esto hace que se individualice la situación y se tengan problemas.

Indicó que no solo es llevar pláticas a las escuelas, si no es tener también contacto directo con las familias, abriendo más los espacios a fin de llegar a más gente y no solo quedarse en un salón de clases.

“Lo que nosotros hacemos es ofrecer alternativas, estamos siendo un canal institucional para identificar y canalizar a los jóvenes con las instituciones correspondientes”, dijo.

Arévalo Muñoz comentó que los Espacios de Poder Joven que hay en casa municipio, han ayudado mucho a los jóvenes, así como a las distintas actividades que se realizan en conjunto con otras Secretarías.

Expresó que existen algunas colonias y zonas catalogadas como riesgosas, como Morelos, El Holoch y Revolución, donde las situaciones de marginación hacen que los jóvenes tomen algunas decisiones que no son buenas alternativas para su futuro.