En análisis, sanciones a entes que no cumplieron en transparencia

Al cumplirse el plazo perentorio el pasado 4 de mayo para que todos los entes obligados suban su información a la Plataforma Nacional de Transparencia, el comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), José Echavarría Trejo, destacó que está en el análisis correspondiente la implementación de las denuncias y sanciones al respecto.

No obstante, subrayó que antes de aplicar una sanción directa, viene un proceso de verificación a toda la información que subieron los entes obligados.

Refirió que tras la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia, se llegó a un acuerdo para analizar las sanciones para que aquellos entes públicos que no cumplan con lo dispuesto en materia de transparencia.

“Los entes han subido a la plataforma de transparencia su información a la brevedad posible, pero como ha habido problemas en la plataforma se va a determinar que se va a hacer en ese punto”, recalcó.

Indicó que se harán verificaciones de todo lo que se subirá en la Plataforma Nacional de Transparencia, y que de acuerdo a lo dispuesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) consta de dos fases, pero quien no tenga la información respectiva y llegue cualquier denuncia ciudadana se llevará a cabo un procedimiento de denuncia formal.

-Porque una de las etapas que se encuentra en la Ley General de Transparencia, antes de sancionar a un sujeto obligado en relación al incumplimiento de la ley, viene la verificación de todo lo que sucedió por parte del Sistema Nacional. Recuerden que el órgano garante no es autónomo en plataforma, quien maneja y coordina la plataforma es el INAI y el Sistema Nacional lo representa el INAI -enfatizó.

Puntualizó que en el caso de Campeche, un total de 146 entes obligados deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia, y subir su información a la Plataforma Nacional en el término que marca la ley.

“Lo han cumplido más del 60 por ciento hasta hace 15 días, con la presión del término que vencía el 4 de mayo, y por eso se realizó la sesión extraordinaria. De acuerdo con la ley ya no podía haber otra prórroga, en esa fecha era el plazo perentorio”, agregó.

Finalmente, resaltó que la Cotaipec ha realizado convenios a través del programa Gobierno Abierto, para involucrar también a los organismos de la sociedad civil más representativos del Estado, para que opinen y participen activamente.

