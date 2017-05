En Campeche, garantizada la libertad de expresión: Méndez

A unos días de que se celebre el Día de la Libertad de Expresión, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado Ramón Méndez Lanz, subrayó que en Campeche está plenamente garantizado ese derecho, aunque lamentó que en otras Entidades del país se atente contra quienes ejercen la labor de informar.

En entrevista, posterior a la décima sesión ordinaria, descalificó esos hechos y señaló que son precisamente los atentados la parte sensible de los medios de comunicación, “y bueno, aquí hay que entender que la diversidad de opiniones siempre ayuda, no todo hay que verlo del lado negativo, es totalmente en contra de ello”, acotó.

A pregunta expresa, el coordinador del grupo parlamentario del PRI mencionó que ese tipo de hechos violentos contra periodistas ocurren en diferentes ciudades y Estados, pero que “evidentemente que cada Estado tiene su propia forma de moverse, de comportarse, de llevarse, o sea finalmente cada Estado es independiente, entonces obviamente las condiciones ahí pueden cambiar de una a otra”.

Subrayó que en el caso de Campeche, está garantizada la libertad de expresión, “ustedes lo han visto, cada vez que entrevistan a cualquiera de los titulares de los Poderes, siempre estamos externando los puntos de vista y platicando con la mayoría de ustedes en temas importantes, ¿no?”.

En tema aparte, en cuanto a la conformación de la Comisión Anticorrupción, Méndez Lanz resaltó estará integrada por ciudadanos que no percibirán ningún ingreso económico, y “lo que se busca pues es siempre gente de bien, con probada calidad moral principalmente, porque finalmente ayuda, muy de manera específica en temas sensibles como la parte de los derechos humanos y temas en específico”.

Precisó que se cuidará que cumplan los requisitos de gente de bien principalmente, y que la intención es que los 35 diputados locales participen en la selección de dichos comisionados, que serán elector a la brevedad posible.

Ante el plazo para aprobar la armonización de la Ley General Anticorrupción, destacó Méndez Lanz que será antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, dependiendo de la apretada agenda legislativa.

Por otra parte, se dijo respetuoso de las disposiciones legales y de derechos humanos, aún se trate de personas involucradas en hechos delictivos, ya que destacó “todos tenemos derechos, entonces, basado en ese principio es que se elabora la ley y se aplica la ley y según el caso”.

